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צפו בתיעוד המקומם

"נמאס לי לראות אתכם פה!" | הח"כ מ'יש עתיד' פרץ בצרחות על בחורי ישיבות בכנסת

ח"כ סימון דוידסון פרץ בצעקות על תלמידי ישיבות שישבו ביציע במליאה • "בגיל שלכם הולכים לעשות צבא, נמאס לי לראות אתכם פה" | הרקע: הדיון הסוער בחוק יסוד לימוד תורה (חדשות חרדים)

19תגובות
צפו בתיעוד מהמהומה
צפו בתיעוד מהמהומה | צילום: צילום: ערוץ כנסת

תקרית חריפה התרחשה אתמול (שני) במליאת הכנסת, כאשר ח"כ סימון דוידסון (יש עתיד) פרץ בצעקות כלפי קבוצת תלמידי ישיבות שישבו ביציע הקהל במהלך הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. הבחורים, שהגיעו לעקוב אחר הדיון ההיסטורי, מצאו עצמם נתונים למתקפה מילולית חריפה מצד חבר הכנסת.

"שמעתם על הדבר הזה שנקרא להתגייס? אתם מתגייסים?" צעק דוידסון לעבר הבחורים. "אתם מסתכלים עלינו כמו קופים בגן חיות - בגיל שלכם הולכים לעשות צבא ונלחמים, זה משגע אותי! נמאס לי לראות אתכם פה! מטיילים כמו בקרקס. לכו תעשו צבא, זה לא נקרא ללמוד מהבוקר עד הלילה".

ההתפרצות של דוידסון התרחשה בעיצומו של דיון סוער במליאה על חוק יסוד לימוד תורה, שאושר מאוחר יותר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים.

לאחר הצעקות הראשוניות, ניסה דוידסון לעדן מעט את דבריו ופנה שוב לצעירים ביציע: "אני מצטער שצעקתי עליכם, אל תזלזלו במה שאמרתי. תתגייסו לצבא. זה לא יעשה אתכם פחות דתיים, זה יעשה אתכם אזרחים יותר טובים".

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0 תגובות

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12
למה "תיעוד מקומם" - הוא צודק ב100 אחוז. לשבת בכנסת באמצע הזמן (זה עדיין לא בין הזמנים) זה לא נקרא ללמוד תורה ואין לאנשים כאלו שום זכות לא להתגייס
אורי
אני לא יודע אם אתה יודע אבל ראיתי שהם תורמים
יוסף חיים
הוא לא צודק, כי להתגייס = זה להתחלן, ולעבור על ג' עבירות חמורות
יוסי
עכשיו תראה מה שיקרה: אחד ה"תחקירנים" ימצא מישהו שישב שם ביציע פעם אחת ב10 השנים האחרונות, והוא גם עשה שירות לאומי ועכשיו עובד בהייטק, ובדיוק התנדב להגיע לשם להדריך נוער חילוני נושר... ואיך העזת להאשים אותו, "וזה רק סיפור אחד", ואנטישמיות, וגו'
רק לא ג ושס
מהתגובה שלך מבינים שאתה לא יודע מה הסיבה שאנחנו לא מתגייסים
ברכי
11
הוא לא צודק כלפי הבחורים האלו?
חיים
הוא לא צודק ואני יסביר כי מגיעים לשם פי חמש מיהם שמולנים שלא משרתים והוא שותק להם
יוסף חיים
אם כולם גונבים זה אומר שגם אתה יכול לגנוב? בחור ישיבה מייצג משהו ובעצם זה שהוא מכלה את זמנו בכנסת הוא מוכיח שתורתו לא אומנותו ולכן צריך להתגייס. מסכנים ההורים שהבנים שלהם נתפסו שם.
אז גם השמאלנים לא בסדר, אז מה?
10
עם כל הכאב הוא צודק. אין לבחורים האלה מה לעשות שם. ממש חילול השם.
משה
9
מה מקומם במה שהוא אמר? הם מבטלים לימוד תורה, נכון? הם סתם משועממים שמחפשים ריגושים. ככה אמורים להתנהג בחורים בגילם?
חילוני
8
לצערנו הרב הוא צודק. נקודה.
חושב
7
בלי קשר להתפרצות הבלטי-שלטת של ח"כ מיש עתיד, שמחפש צומי, זה בושה וחילול ה' שזה מה שבחורי ישיבות עושים, אני מוחה
בן ישיבה
אתה צריך להבין אותו הוא כאוב מאד והוא פשוט התפוצץ , תפסיקו להצדיק את החרדים גם בכל השטויות שלהם
דוסית
6
צודק אם הם לומדים למה הם מסתובבים...
אין עוד מלבדו!
5
שליח משמיים לעורר את הבחורים להבין ש-מה להם ולמקום הזה... בחור ישיבה לומד תורה וזה מה שיש לו בחיים זה אמור למלא אותו מכף רגל ועד ראש
צודק!
4
לצערי הוא צודק לגמרייי למה הם באים לשם מה הם ציפו ???
צודק
3
מותר גם להם לצאת להתאוורר קצת. לא מקנא בדינים שהאיש הזה מביא עליו מהעלבון שהוא עשה להם
כירי

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