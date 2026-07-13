גפני ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

משבר חריף פרץ היום (שני) בוועדת הכספים בעקבות החלטת רשות המסים להסיר עמותות של ישיבות וכוללים מרשימת העמותות הזכאיות להטבת מס לפי סעיף 46. יו"ר דגל התורה ויו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, פתח במתקפה חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומנהל רשות המסים, בדברים שעוררו סערה בוועדה.

"הצרות הכי גדולות שלנו - של עולם התורה - הם מחובשי הכיפות הסרוגות", הצהיר גפני במהלך הדיון הסוער. הוא הוסיף והבהיר: "לא אשתוק על הדבר הזה. אני דורש להחזיר את העמותות שהוצאו מהרשימה. הדבר נעשה ללא סמכות של חובשי הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המסים, ובניגוד לחוק, ואנחנו חיים במדינת חוק".

חה"כ משה גפני ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

בעקבות המשבר, יהדות התורה נקטה בצעד חריג וטרפדה את אישור רשימת העמותות הזכאיות להטבות מס. הנושא הוסר מסדר יומה של ועדת הכספים, בצעד שמשקף את חומרת המשבר בין הסיעות החרדיות לבין משרד האוצר. בין הרי שווייץ למפלי המים; תיעוד מרהיב מרגעי ההוד של מנוחת האדמו"ר בדאבוס חיים רוזנבוים | 14:33 "אני לא יהודי": ההודעה המסתורית באמצע שחרית והדמעות שפרצו בבית הכנסת נחמן שטרנהרץ | 10:32 אשר מצטרף למתקפה ומזהיר מפני "מדרון חלקלק" גם ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה הצטרף למתקפה נגד שר האוצר. בהודעה חריפה שפרסם, הזהיר אשר את סמוטריץ' מפני השלכות רחבות יותר של המהלך: "מה שסמוטריץ' וחבריו מהציונות הדתית לא מבינים הוא שהשלב הבא של היועמ"שים וחבר מרעיהם יהיה שלילת סעיף 46 גם מעמותות שקשורות ל'מתנחלים' ול'משיחיים', שמהווים לדעתם סכנה לדמוקרטיה". אשר המשיך והפנה אזהרה ישירה לשר האוצר: "בצלאל, זו נורת אזהרה למדרון חלקלק ומסוכן. מי שלא עוצר את זה היום, יפגוש את זה מחר". דבריו משקפים את החשש בסיעות החרדיות כי המהלך נגד ישיבות וכוללים עלול להוות תקדים מסוכן גם לגופים אחרים.

חה"כ יעקב אשר ( צילום: ערוץ כנסת )

המשבר מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין הסיעות החרדיות לבין משרד האוצר בנושאים שונים הקשורים לתקציבי עולם התורה. סעיף 46 מאפשר לתורמים לעמותות מוכרות לקבל הטבות מס משמעותיות, והסרת ישיבות וכוללים מהרשימה עלולה לפגוע קשות ביכולתם לגייס תרומות.

בסיעות החרדיות רואים במהלך זה פגיעה ישירה בעולם התורה ובלומדי הישיבות, במיוחד בתקופה רגישה זו שבה מתנהל מאבק על חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. הטרפוד של אישור רשימת העמותות מהווה כלי לחץ משמעותי של יהדות התורה על הממשלה, ועשוי להשפיע על מהלכים נוספים בכנסת.

משרד האוצר ורשות המסים טרם הגיבו רשמית לדברי גפני ואשר. עם זאת, ברור כי המשבר סביב סעיף 46 מצטרף לשורה של נושאים שנויים במחלוקת בין הקואליציה לסיעות החרדיות, ועשוי להשפיע על היציבות הממשלתית בתקופה הקרובה.