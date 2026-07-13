כיכר השבת
זה המשבר הנוכחי

"הצרות הכי גדולות שלנו מחובשי הכיפות הסרוגות": גפני מתפוצץ על סמוטריץ'

יו"ר דגל התורה תקף בחריפות את שר האוצר ומנהל רשות המסים בעקבות שלילת סעיף 46 מישיבות • יהדות התורה טרפדה את אישור הטבות המס לעמותות | "לא אשתוק על הדבר הזה" (חרדים)

9תגובות
גפני (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

משבר חריף פרץ היום (שני) בוועדת הכספים בעקבות החלטת רשות המסים להסיר עמותות של ישיבות וכוללים מרשימת העמותות הזכאיות להטבת מס לפי סעיף 46. יו"ר דגל התורה ו, ח"כ משה גפני, פתח במתקפה חריפה נגד שר האוצר ומנהל רשות המסים, בדברים שעוררו סערה בוועדה.

"הצרות הכי גדולות שלנו - של עולם התורה - הם מחובשי הכיפות הסרוגות", הצהיר גפני במהלך הדיון הסוער. הוא הוסיף והבהיר: "לא אשתוק על הדבר הזה. אני דורש להחזיר את העמותות שהוצאו מהרשימה. הדבר נעשה ללא סמכות של חובשי הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המסים, ובניגוד לחוק, ואנחנו חיים במדינת חוק".

חה"כ משה גפני (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

בעקבות המשבר, יהדות התורה נקטה בצעד חריג וטרפדה את אישור רשימת העמותות הזכאיות להטבות מס. הנושא הוסר מסדר יומה של ועדת הכספים, בצעד שמשקף את חומרת המשבר בין הסיעות החרדיות לבין משרד האוצר.

אשר מצטרף למתקפה ומזהיר מפני "מדרון חלקלק"

גם ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה הצטרף למתקפה נגד שר האוצר. בהודעה חריפה שפרסם, הזהיר אשר את סמוטריץ' מפני השלכות רחבות יותר של המהלך: "מה שסמוטריץ' וחבריו מהציונות הדתית לא מבינים הוא שהשלב הבא של היועמ"שים וחבר מרעיהם יהיה שלילת סעיף 46 גם מעמותות שקשורות ל'מתנחלים' ול'משיחיים', שמהווים לדעתם סכנה לדמוקרטיה".

אשר המשיך והפנה אזהרה ישירה לשר האוצר: "בצלאל, זו נורת אזהרה למדרון חלקלק ומסוכן. מי שלא עוצר את זה היום, יפגוש את זה מחר". דבריו משקפים את החשש בסיעות החרדיות כי המהלך נגד ישיבות וכוללים עלול להוות תקדים מסוכן גם לגופים אחרים.

חה"כ יעקב אשר (צילום: ערוץ כנסת)

המשבר מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין הסיעות החרדיות לבין משרד האוצר בנושאים שונים הקשורים לתקציבי עולם התורה. סעיף 46 מאפשר לתורמים לעמותות מוכרות לקבל הטבות מס משמעותיות, והסרת ישיבות וכוללים מהרשימה עלולה לפגוע קשות ביכולתם לגייס תרומות.

בסיעות החרדיות רואים במהלך זה פגיעה ישירה בעולם התורה ובלומדי הישיבות, במיוחד בתקופה רגישה זו שבה מתנהל מאבק על חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. הטרפוד של אישור רשימת העמותות מהווה כלי לחץ משמעותי של יהדות התורה על הממשלה, ועשוי להשפיע על מהלכים נוספים בכנסת.

משרד האוצר ורשות המסים טרם הגיבו רשמית לדברי גפני ואשר. עם זאת, ברור כי המשבר סביב סעיף 46 מצטרף לשורה של נושאים שנויים במחלוקת בין הקואליציה לסיעות החרדיות, ועשוי להשפיע על היציבות הממשלתית בתקופה הקרובה.

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8
נו ברור שמי שמציג את האלטרנטיבה הראויה הוא האויב.
מוטי
7
גפני צודק , הכיפות הסרוגות מכירים את כל הפוילע שטיקים שלהם ולכן לא מוכנים יותר לשתוק
חיים
עדיף לשבת עם השמאל ולא עם הדתי לאומי
...............
6
גפני צודק 100%
טל
5
גפני טוען את הטענה הזאת נגד כיפות הסרוגות כבר עשרות שנים. בגלל גם איפשר את תוכנית ההתנתקות של שרון.
בן יוסף
4
הרב מרדכי פריינד ז'ל מנהל המשרד של החינוך העצמאי במשך שלושים וחמש שנים שנפטר לפני חמש עשרה שנים טען תמיד התקופה הכי טובה של החינוך העצמאי היתה בתקופת יגאל אלון ושולמית אלוני הכי גרועה בתקופת זבולון המר
ירחמיאל
3
יאללה יאללה, החבורה של גפני ושאר הנציגים עושה נזק לא פחות, העיקר שמישהו אחר אשם במצב שלנו
בני ברקי.
2
הצרה היא שאתם לא רוצים מדינה אבל רוצים תקציביה.....והתרתי דסתרי הזה לא מתיישב לרובא דעלמא.....
הצרה הכי גדולה
1
מה קרה, תבינו אותם, רוצים לתת משהו לפני הבחירות לבוחריהם שהקריבו קורבנות אדם למען הציונות
זוכמיר

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