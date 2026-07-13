יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן ועידת ישראל היום ( צילום: פלאש 90 )

הצהרה פוליטית של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן עוררה היום (שני) סערה חריפה בזירה הפוליטית. בריאיון לנדב פרי, הצהיר גולן כי "אפשר לפנות את החוות והמאחזים מחר בבוקר", והוסיף כי הוא יכול להגיע להסכמות בנושא עם גדי איזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן.

התבטאותו של גולן עוררה תגובה חריפה במיוחד מצד שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שראה בדברים חשיפה של תוכנית מתואמת של מחנה המרכז-שמאל. "תקשיבו ליאיר גולן. הוא אומר את האמת", כתב סמוטריץ' ברשתות החברתיות. "הוא מתואם עם איזנקוט, בנט וליברמן על פירוק החוות ופינוי היישובים שהקמנו". סמוטריץ' המשיך והזהיר מפני השלכות רחבות: "אם חלילה איזנקוט יהיה ראש ממשלה - מהפכת ההתיישבות תימחק ומדינת טרור תהיה מעבר לפינה". האזהרה הדרמטית משקפת את החשש העמוק בקרב הימין מפני תרחיש שבו ממשלה חלופית תנקוט בצעדים נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון. יצוין כי גולן כבר הבהיר בעבר את עמדתו הנחרצת כלפי חברי הקואליציה הנוכחית. בישיבת סיעת הדמוקרטים, הצהיר כי "כל מי שנותן יד להפרת פסיקות בג"ץ, מי שמוכן לרמוס את שלטון החוק, ומי שמסרב להציב גבול ברור לנתניהו ולניסיונותיו לפרק את הדמוקרטיה - לא יכול להיות ואסור שיהיה שותף לממשלת השיקום והשינוי". "הצרות הכי גדולות שלנו מחובשי הכיפות הסרוגות": גפני מתפוצץ על סמוטריץ' קובי ישראל | 14:38 בטוח בניצחונו? הסקר הדרמטי שידאיג את נתניהו יוני גבאי | 12.07.26 בזמן שסמוטריץ' תוקף את גולן - המשבר עם החרדים מסלים בעוד שר האוצר עסוק במתקפה על גולן ומזהיר מפני ממשלת איזנקוט, העימות בינו לבין יהדות התורה ממשיך להסלים. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, תקף את סמוטריץ' בחריפות במהלך דיון סוער בוועדה: "הצרות הכי גדולות שלנו זה מהכיפות הסרוגות", הצהיר גפני, כשהוא מאשים את שר האוצר ואת מנהל רשות המסים בשלילת סעיף 46 מישיבות חרדיות.

גפני ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

בעקבות המשבר, יהדות התורה נקטה בצעד חריג וטרפדה את אישור הטבות המס לעמותות. הנושא הוסר מסדר יומה של ועדת הכספים, בצעד שמשקף את חומרת המשבר בין הסיעות החרדיות לבין משרד האוצר.

גם ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה הצטרף למתקפה נגד שר האוצר. בהודעה חריפה שפרסם, הזהיר אשר את סמוטריץ' מפני השלכות רחבות יותר של המהלך: "מה שסמוטריץ' וחבריו מהציונות הדתית לא מבינים הוא שהשלב הבא של היועמ"שים וחבר מרעיהם יהיה שלילת סעיף 46 גם מעמותות שקשורות ל'מתנחלים' ול'משיחיים'. בצלאל, זו נורת אזהרה למדרון חלקלק ומסוכן. מי שלא עוצר את זה היום, יפגוש את זה מחר".

המשבר הכפול שבו מצוי סמוטריץ' - מצד אחד מול מחנה המרכז-שמאל בנושא ההתיישבות, ומצד שני מול שותפיו החרדים בקואליציה - משקף את המורכבות הפוליטית שבה נמצאת הממשלה. בעוד שר האוצר מזהיר מפני תרחיש של פינוי מאחזים תחת ממשלה חלופית, הוא נאלץ להתמודד עם משבר פנים-קואליציוני שעלול לסכן את יציבות הממשלה הנוכחית.