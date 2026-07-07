ברקע הפגישה של נשיא ראה"ב דונלד טראמפ ומקבילו הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן באנקרה, והדאגה בישראל ממכירת מטוסי ה-F-35 המתקדמים לטורקיה, הערב (שלישי) דווח כי בישראל חושששים עוד מהאפשרות שטורקיה תציב מכ"מים מתקדמים בסוריה - מהלך שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר בכל הנוגע לטיסות לאיראן.

על פי הדיווח בחדשות 13, גורמים ביטחוניים מצביעים על כך שהחשש הישראלי אינו מוגבל רק לעסקה האווירית. לדבריהם, לא פחות ממכירת המטוסים, מטרידה את ישראל "הידידות החדשה" הנרקמת בין המנהיגים, שעשויה להוביל לשינויים אסטרטגיים במרחב.

עוד דווח כי בדיון ביטחוני פנימי שהתקיים לאחרונה, התייחס ראש הממשלה ליחסים עם טורקיה ולנשיא ארדואן. במהלך השיחה נדחתה על הסף הגדרתו של ארדואן כ"פרנמי" (שילוב של ידיד ואויב), וראש הממשלה הדגיש כי מבחינת ישראל, הנשיא הטורקי הוא "אויב".

הערב אמר נתניהו בריאיון לרשת CNN כי מכירת מטוסי F-35 לטורקיה "תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון". הוא הוסיף: "לדעתי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות. כלומר, הם אומרים בגלוי שהם רוצים להשיב את האימפריה העות'מאנית. האימפריה שכללה את סוריה, חלקים מירדן, את כל שטחה של ישראל כיום, ואף כמה ממדינות המפרץ".

נתניהו הזהיר: "אם אתה נותן למשטר רדיקלי כזה – שאמנם מחייך לארצות הברית כשצריך, או מחייך לנשיא ארצות הברית כשצריך – את הכוח הזה, אתה תראה תוקפנות בעקבותיו. אני לא הייתי עושה זאת".