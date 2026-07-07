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מפגש מרגש

"קיבלת החלטות קשות, אני מעריך אותך" | נתניהו נפגש עם פצועי מלחמה בבית החולים - כך זה נראה

ראש הממשלה נתניהו נפגש בבית החולים רמב"ם עם לוחמים שנפצעו במלחמה | הלוחמים שיתפו את ראש הממשלה בתחושותיהם, נתניהו הודה לצוותי בית החולים והביע את הערכתו ללוחמים | צפו במפגש המרגש (חדשות)

2תגובות
נתניהו בבית החולים רמב"ם
נתניהו בבית החולים רמב"ם| צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה ביקר היום (שלישי) פצועי צה״ל בסדיר ובמילואים בבית החולים רמב״ם בחיפה.

את ראש הממשלה ליוותה מנכ״לית רמב״ם, ד״ר מיכל מקל. ראש הממשלה שוחח עם הלוחמים הפצועים, בהם גם אדם שאיבד את רגליו במלחמה הקשה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במפגש:

״לא מוותרים, ואתה צודק בדבר אחד יונתן - יש הרבה יותר אחדות בתוך העם ממה שמתבטא אחר כך בכנסת. הרבה יותר אחדות - הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עמוקה - ואני מאמין שזה יסוד טוב להמשך, ואתם מייצגים את זה.

אני מעריץ אתכם, ואני תמיד נפעם מהרוח שלכם. אני לא אומר את זה מן השפה אל החוץ. אני נפעם. ואני יודע שאתם עוברים מסע קשה. הוא לא קל, אבל הרוח שלכם היא אדירה.

אני לא חושב שיש מקום בעולם שיש בו טיפול יותר טוב. להיפך, אני אומר שאין בעולם מקום שנותן במיומנות הזאת, במהירות הזאת, בנשמה הזאת, בהצלחה הזאת. לכן אני מאחל לכם גם בריאות טובה וגם החלמה״.

צפו בתיעוד.

בנימין נתניהוחיצי הצפוןבית החולים רמב"ם בחיפה

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0 תגובות

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2
לחיילים הגיבורים שלנו החלמה מהירה רפואת הנפש והגוף נמצאים ב7 חזיתות מול אוייבים ה' יתן לכם כוח.
סו
1
שיהיה להם החלמה מהירה אמן
טל

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