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הגיב בזעזוע

"שימפנזה": חברת קונגרס עוררה סערה בפוסט גזעני נגד שחקן מפורסם

סנאטורית פרגוואית פרסמה התבטאויות גזעניות נגד קיליאן אמבפה, לאחר הפסד של מדינתה במשחק | צרפת הגישה תלונה רשמית בגין פשע שנאה, ואמבפה השיב בחריפות (בעולם)

מימין שחקן הכדורגל קיליאן אמבפה, משמאל חברת הקונגרס סלסטה אמרייה (צילום: שאטרסטוק)

לאחר ניצחונה של נבחרת צרפת בכדורגל 0:1 על נבחרת פרגוואי בכדורגל במונדיאל, התפתחה סערה בינלאומית בעקבות שורת התבטאויות גזעניות של הסנאטורית הפרגוואית סלסטה אמרייה נגד כוכב הנבחרת הצרפתית קיליאן אמבפה.

אמרייה כינתה את אמבפה בין השאר "בריון", טענה כי "גדל על קוקוסים", הוסיפה כי "השימפנזים הם היצורים המשכילים ביותר שהוא מכיר", וכינתה אותו "קמרוני קולוניאלי שמתחזה לצרפתי".

עוד כתבה כי שחקני פרגוואי היו צריכים "לסטור לו" לאחר המשחק, והוסיפה ששוער הנבחרת היה צריך להניף לעברו סימן מגונה.

אמבפה השיב בחריפות וכתב: "את אישה נתעבת שאינה ראויה לתפקידך. את לא מייצגת את פרגוואי, מדינה שנלחמה בתשוקה ובכבוד לאורך כל הטורניר".

הוא הוסיף כי "חוסר האחריות והגזענות הבוטה שלך גרמו לעולם לשכוח את המסע ההיסטורי של פרגוואי". בהמשך כינה אותה "אישה חסרת יכולת שמציגה את ארצה באור הגרוע ביותר".

גם התאחדות הכדורגל הצרפתית גינתה את הדברים, והודיעה כי הגישה תלונה רשמית לרשויות בדרישה לפתוח בחקירת פשע שנאה נגד הסנאטורית. יו"ר ההתאחדות, פיליפ דיאלו, הגדיר את ההתבטאויות כ"נתעבות, פליליות וראויות לכל גינוי".

צרפתכדורגלגזענותפרגוואישחקנים

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