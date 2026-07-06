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מתנה לא שגרתית

כשנשיא ארה"ב הניף כרטיס אדום לתקשורת: תיעוד קורע מהחדר הסגלגל

רגע משעשע נרשם אתמול בחדר הסגלגל, כאשר נשיא פיפ"א העניק לנשיא ארה"ב את צמד כרטיסי השיפוט, הצהוב והאדום, ואמר לו כי זה "יהיה שימושי" עבורו | זה מה שהנשיא עשה עם הכרטיסים (מעניין)

הפגישה של טראמפ עם נשיא פיפא
הפגישה של טראמפ עם נשיא פיפא| צילום: צילום: הבית הלבן

נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו הציג בפני נשיא ארצות הברית את כרטיסי השיפוט הרשמיים במהלך פגישתם הרשמית בחדר הסגלגל בבית הלבן, והציע לו להשתמש בהם בעת הצורך.

​ג'אני אינפנטינו פתח את דבריו ואמר כי ישנו "עוד דבר אחד שיכול להיות שימושי עבורך. אתה יודע, בכדורגל יש לנו שופטים, נכון? ויש להם כרטיסים. כרטיסים צהובים וכרטיסים אדומים. כרטיס צהוב הוא אזהרה, וכשאתה רוצה להרחיק מישהו... ככה".

​הנשיא טראמפ קיבל לידיו את הכרטיס האדום, הניף אותו באופן מיידי לעבר נציגי התקשורת שנכחו בחדר הסגלגל וציין כי "זה נכון, זה נכון. זה טוב מאוד. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה".

​נשיא פיפ"א הגיב בחיוך לפעולתו של הנשיא האמריקני והוסיף כי "אז זה יכול להיות שימושי, אני לא יודע, למפגש הבא עם המדיה", ולאחר מכן לחצו השניים ידיים לסיכום המפגש המשותף בוושינגטון.

דונלד טראמפכדורגלכרטיסים

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