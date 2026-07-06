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סיגריה אחת והרעל שנחשף: הניסוי הוויראלי שלא ישאיר אתכם אדישים

תהיתם פעם איך נראה עשן סיגריות בתוך הגוף שלכם בזמן אמת? ניסוי פשוט בבקבוק מים מצליח להמחיש את הנזק הבלתי הפיך בצורה שמעולם לא ראיתם | הנה מה שקורה כשמכניסים "ריאה מלאכותית" לתוך בקבוק פלסטיק קטן (חדשות בעולם)

סיגריה ובקבוק (צילום: מסך)

תיעוד חדש ומטלטל מציג את התמונה הטובה ביותר להמחשת המראה של עשן סיגריות בתוך הריאות שלנו. הניסוי, שצבר תאוצה ברשת, חושף כיצד סיגריה אחת בלבד ובקבוק מים אחד מספיקים כדי לחשוף את הרעלנים הנסתרים בצורה מעוררת חלחלה.

הסרטון מציע: "אם אי פעם רציתם לראות באופן מוחשי מה סיגריה באמת עושה בתוך הגוף שלכם כשאתם מעשנים אחת, תסתכלו על זה".

גולשים לקחו בקבוק פלסטיק ומילאו אותו ב-100 סמ"ק של מים נקיים. הם יצרו מנגנון של "ריאה מלאכותית" המאפשר לבקבוק "לשאוף" סיגריה שלמה. לאחר עישון הסיגריה לתוך הבקבוק, הם שקשקו את המים כדי לספוח את החומרים שנפלטו מהעשן.

ניסיון הסיגריה והבקבוק
ניסיון הסיגריה והבקבוק| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התוצאה הוויזואלית בסרטון לא משאירה מקום לספק. המים, שהיו צלולים בתחילה, הפכו לעכורים ומלאי משקעים רעילים. כפי שמתואר בתיעוד: "תסתכלו על זה. זה כל כך... כן. תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם מדליקים סיגריה".

ההסבר המדעי שמאחורי הניסוי פשוט: המים בבקבוק מדמים את הלחות והרקמות בריאות שלנו, שסופגות את הרעלנים המצויים בעשן הסיגריה. המסר העולה מן המקורות הוא חד-משמעי ומזהיר: "עישון מזיק לכם, אל תעשו את זה!". הניסוי הזה הוא תזכורת ויזואלית עוצמתית לכך שגם סיגריה בודדת משאירה חותם של רעל בתוך הגוף שלנו.

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