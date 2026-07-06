שישה כדורי כסף מסתוריים ומבריקים אשר נפלטו אל רצועת החוף המבודדת של פורסט ביץ בצפון קווינסלנד עוררו סערה וספקולציות רבות במהלך סוף השבוע האחרון.

החפצים המשונים, שנראו כמו כדורי כרום ענקיים והתגלו פזורים על החול, הותירו את התושבים המקומיים ואת הרשויות באזור המרוחק חסרי אונים אל מול המראה יוצא הדופן.

​בעלת עסק מקומי בחוף, ליסה סקובי, תיארה את האווירה המתוחה שנוצרה בקהילה המונה כאלפיים וחמש מאות תושבים בלבד. לדבריה, "זה מאוד שקט, לא הרבה קורה כאן. אז נוכחות של פעילות רבה נוספת, זה בהחלט יצר מעט התרגשות", כאשר במקביל החלו להתפתח ברשתות החברתיות תיאוריות קונספירציה שונות לגבי טיבם של כדורי המתכת.

​הבהלה גברה כאשר מחלקת כיבוי האש של קווינסלנד הקימה במהירות אזור סגור ברדיוס של חמישים מטרים וקראה לציבור להתרחק מהמקום.

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צוותים מיוחדים לטיפול בחומרים מסוכנים, כשהם לבושים בחליפות מגן אטומות, פעלו במשך שעות ארוכות כדי לבודד את החפצים ולהכניסם לתוך חביות אחסון ייעודיות מחשש לפליטת גזים.

​התעלומה נפתרה רק לאחר התערבותה של סוכנות החלל האוסטרלית, אשר בחנה את הממצאים והודיעה כי "נראה כי מדובר במיכלי לחץ מרכב שיגור לחלל".

בסוכנות הבהירו כי הם פועלים מול גורמים בין-לאומיים וציינו כי "מיקום האובייקטים ומאפייניהם תואמים לשברי גוף רקטה זר שנכנס מחדש לאחרונה לאטמוספירה ממסלולו".

​פרופסור משנה אליס גורמן, ארכאולוגית חלל מאוניברסיטת פלינדרס, הסבירה כי מדובר במבנים המוגדרים בתור "מיכלי דלק בלחץ העשויים מסגסוגות טיטניום בעלות נקודת התכה גבוהה מאוד".

המומחית הדגישה כי המכלים הללו נוטים לשרוד את השחיקה הקשה של הכניסה החוזרת לאטמוספירה, אך הם עלולים לשאת עמם שיירים של הידרזין, חומר הנעה רעיל ביותר.

​אין זו הפעם הראשונה שבה היבשת האוסטרלית הופכת לאתר נחיתה של פסולת קוסמית במסלול כדור הארץ.

בשנת 1979 התרסקו חלקי תחנת החלל סקיילאב באזור, בשנת 2022 אותר חלק מרקטה של חברת ספייס אקס בניו סאות ויילס, ואילו בשנה שעברה נפלטה לחוף כיפת מתכת גדולה שמקורה ברכב שיגור לוויינים הודי.