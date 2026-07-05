שניות של מתח: הרגע שבו כלב הגישוש חשף את הסוד המלוכלך

לברדור בפעולה משטרתית ( צילום: מסך )

בתיעוד שעלה לרשתות החברתיות, נראה כלב רחרוח משטרתי כשהוא בודק באופן יסודי וממוקד מזוודה שחורה המונחת על הקרקע.

הרקע לדרמה הוא סביבה הומה של נוסעים הממתינים ליד המטען שלהם, בסמוך לאוטובוס, בזמן שאיש ביטחון עומד בסמוך. הגיבור של הסרטון הוא כלב לברדור רטריבר צהוב, גזע שנבחר בקפידה למשימות אלו על ידי כוחות ביטחון ברחבי העולם. לא במקרה כלבי גישוש נחשבים ל"אמצעי האיתור" היעיל ביותר במאבק בהברחות סמים. בעוד שלאדם יש כ־5–6 מיליון קולטני ריח באף, לכלב יש בין כ־220 ל־300 מיליון קולטנים, בהתאם לגזע. בנוסף, האזור במוח האחראי על עיבוד ריחות גדול ומפותח בהרבה מזה של בני האדם.

כלב מזהה סמים במזוודה - צילום: רשתות חברתיות כלב מזהה סמים במזוודה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14

אולם היכולת הטבעית היא רק חלק מהסיפור. כלבי הגישוש עוברים אימונים ממושכים, שבמהלכם הם לומדים לקשר את ריח הסם לתגמול, בדרך כלל צעצוע או משחק אהוב.

מבחינתם, כל איתור מוצלח הוא משחק שמסתיים בפרס. השילוב בין חוש ריח יוצא דופן, יכולת להבחין בין ריחות שונים גם בסביבה עמוסת גירויים ואילוף קפדני, הוא שהופך את כלבי הגישוש לכלי יעיל במיוחד באיתור סמים במעברי גבול, נמלי תעופה ומבצעי אכיפה ברחבי העולם.

בתיעוד ניתן לראות כי הכלב "לא פספס" התגובה שלו הייתה מיידית וחד-משמעית. התנהגות הכלב מספרת את הסיפור המלא על מה שבאמת מסתתר בתוך המזוודה.