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פרו, זימבבואה ובורונדי: הצבא הנואש של פוטין מעדיף את הכריך האוקראיני

תיעוד מחזית חרקוב חושף את "מסדר העמים" בשבי האוקראיני, הכולל לוחמים מפרו, זימבבואה ובורונדי שגויסו לצבא רוסיה | הסרטון משקף כי רבים מהמגויסים הזרים מעדיפים להיכנע ולזכות במזון מאשר להקריב את חייהם במלחמה שאינה שלהם (חדשות בעולם)

שכירי חרב של פוטין (צילום: מסך)

תיעוד מטלטל מחזית חרקוב חושף את פניהם של לוחמים שהובאו מקצוות תבל למלחמה שאינה שלהם, הסרטון חושף את פניהם של אלו שהובאו מקצוות תבל רק כדי לגלות שהם מעדיפים את השבי האוקראיני על פני מוות בבוץ הרוסי.

הסרטון החדש מהווה הצצה נדירה ומהירה למכונה הצבאית הרוסית המתפוררת. כבר בשניות הראשונות של התיעוד נחשף המנעד הלאומי האבסורדי של לוחמי פוטין.

שכירי החרב של פוטין
שכירי החרב של פוטין | צילום: צילום: רשתות חברתיות

נראה שבוי מפרו, שבוי מזימבבואה, ומיד לאחר מכן, שבוי מבורונדי. הגיוון הלאומי הזה הוא תמונת מראה למאמץ המתמשך של הקרמלין לגייס אזרחים זרים מכל רחבי הגלובוס כדי לסתום חורים בחזית.

רבים מהמגויסים הזרים הללו אינם מגלים כל מוטיבציה להילחם. במקום להקריב את חייהם עבור אינטרסים של מדינה זרה, הם בוחרים להיכנע בהזדמנות הראשונה, כשהם מעדיפים את הלחם והביטחון שבשבי על פני שדה הקרב האכזרי.

ולדימיר פוטיןחייליםגזירת הגיוסולדימיר זלנסקימלחמת רוסיה-אוקראינה
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