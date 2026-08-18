 דלג לתוכן הראשי
ספגה תגובות שנאה

שרת החינוך ממוצא פלסטיני הדהימה בשידור חי: "עונדת מגן דוד"

סימונה מוחמסון, שרת החינוך בשוודיה ממוצא פלסטיני, ענדה מגן דוד בטלוויזיה כמחאה נגד אנטישמיות וספגה גל שנאה ברשת (בעולם)

7תגובות
סימונה מוחמסון והמגן דוד (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מנהיגת המפלגה הליברלית בשוודיה ושרת החינוך והאינטגרציה ממוצא פלסטיני, סימונה מוחמסון, ספגה גל של תגובות שנאה לאחר שהופיעה בעימות בחירות בטלוויזיה כשעל צווארה מגן דוד - כאות הזדהות עם יהודי המדינה ומחאה נגד האנטישמיות.

"אני עונדת מגן דוד עבור הילדים בשוודיה שלא מעזים לעשות זאת", הסבירה מוחמסון. לדבריה, דווקא בשל מוצאה חשוב לה להעביר את המסר: "מובן מאליו בעיניי ששוודיה צריכה להיות מקום מקלט ליהודים".

בעקבות הופעתה פורסמו נגדה תגובות חריפות ברשת. מדענית המדינה והכותבת ואלי גאנם, שהייתה שותפה בעבר בגיבוש תוכנית הפעולה של עיריית מאלמו נגד איסלאמופוביה, תקפה את מוחמסון ואף כתבה בתגובה: "שתישרף".

בהמשך טענה כי הדברים נכתבו מתוך סערת רגשות וכי לא התכוונה לכך באופן מילולי.

מוחמסון אמרה בתגובה כי היא חושבת בעיקר על היהודים שחווים שנאה מסוג זה באופן קבוע. "פגשתי סטודנטים שסיפרו שהם לא מעזים לענוד מגן דוד כשהם הולכים ללימודים", אמרה, והוסיפה כי יש יהודים החוששים ללכת לבית הכנסת או לשלוח את ילדיהם לבית הספר.

"חשוב שאנחנו כחברה נרים את קולנו, נעמוד ונבהיר את עמדתנו – וזה מה שעשיתי", סיכמה.
אנטישמיותפלסטיניםעימותמתקפהשבדיה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

7 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
חסידת אומות העולם אשריה...
אנונימית
6
בחו"ל גויות עונדות מגן דוד כדבר רגיל...... אבל להגיד "שתישרף" ולהתחמק כך, שלא התכוונה באופן מילולי, זה כבר הישג..... אפשר כבר להגיד הכל
משוגנר קאפ
5
אישה אמיצה. כל הכבוד לה ומאחלים לה הצלחה בכל.
מאיר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר