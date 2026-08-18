שרת החינוך ממוצא פלסטיני הדהימה בשידור חי: "עונדת מגן דוד"

מנהיגת המפלגה הליברלית בשוודיה ושרת החינוך והאינטגרציה ממוצא פלסטיני, סימונה מוחמסון, ספגה גל של תגובות שנאה לאחר שהופיעה בעימות בחירות בטלוויזיה כשעל צווארה מגן דוד - כאות הזדהות עם יהודי המדינה ומחאה נגד האנטישמיות.

"אני עונדת מגן דוד עבור הילדים בשוודיה שלא מעזים לעשות זאת", הסבירה מוחמסון. לדבריה, דווקא בשל מוצאה חשוב לה להעביר את המסר: "מובן מאליו בעיניי ששוודיה צריכה להיות מקום מקלט ליהודים".

בעקבות הופעתה פורסמו נגדה תגובות חריפות ברשת. מדענית המדינה והכותבת ואלי גאנם, שהייתה שותפה בעבר בגיבוש תוכנית הפעולה של עיריית מאלמו נגד איסלאמופוביה, תקפה את מוחמסון ואף כתבה בתגובה: "שתישרף".

בהמשך טענה כי הדברים נכתבו מתוך סערת רגשות וכי לא התכוונה לכך באופן מילולי.

מוחמסון אמרה בתגובה כי היא חושבת בעיקר על היהודים שחווים שנאה מסוג זה באופן קבוע. "פגשתי סטודנטים שסיפרו שהם לא מעזים לענוד מגן דוד כשהם הולכים ללימודים", אמרה, והוסיפה כי יש יהודים החוששים ללכת לבית הכנסת או לשלוח את ילדיהם לבית הספר.

"חשוב שאנחנו כחברה נרים את קולנו, נעמוד ונבהיר את עמדתנו – וזה מה שעשיתי", סיכמה.