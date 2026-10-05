שוטרי יחידת החירום של משטרת ניו יורק הוזעקו במהלך חול המועד סוכות לגשר ויליאמסבורג, אחד מסמליה של ברוקלין, גשר המחבר בין ברוקלין למנהטן, בעקבות דיווח על צעיר במצוקה שנמצא באזור מסוכן מתחת לגשר.

הצעיר, בן 19, אותר כשהוא יושב על מדף צר מתחת למבנה הגשר, בגובה של כ־41 מטרים מעל נהר האיסט ריבר. שוטרי יחידת החירום ירדו אליו בזהירות וניהלו עמו שיחה ממושכת, שנמשכה כשעה.

במהלך השיחה ניסו השוטרים להרגיע את הצעיר, ליצור עמו קשר ולשכנע אותו לשוב למקום בטוח. אחד השוטרים אמר לו: “אני מבטיח לך, אם תעלה איתי - מחר תשמח שלא ויתרת”.

לאחר שיתוף פעולה מצד הצעיר, הצליחו השוטרים להעלות אותו בשלום אל הגשר. הוא הועבר לבית החולים בלווי לצורך בדיקה וקבלת סיוע, ולפי הדיווחים לא נגרמו לו פגיעות גופניות.

במשטרת ניו יורק ציינו כי שוטרי יחידת החירום עוברים הכשרה מיוחדת להתמודדות עם מצבים מורכבים ומסוכנים, אך לצד המקצועיות והניסיון נדרשו במקרה הזה גם סבלנות, רגישות וחמלה.

המשטרה פרסמה תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים, המתעד את השיחה ואת רגעי החילוץ. צפו.