סרטון שמגיע מסין הפך בימים האחרונים לוויראלי ברשת, לאחר שתיעד לקוח שהגיע למשחק ירי בבלונים בפארק שעשועים והפגין יכולת קליעה יוצאת דופן. במקום להסתפק בכמה פגיעות וללכת, האיש הצליח לפגוע שוב ושוב בבלונים שמולו, עד שהדוכן כמעט התרוקן ממטרות. בסרטון נראה האיש אוחז ברובה אוויר ומכוון לעבר לוח שעליו מוצבים בלונים צבעוניים. כמעט בכל ירייה נשמעת התפוצצות נוספת, כשהבלונים נעלמים בזה אחר זה. בשלב מסוים, הקצב שבו הוא פוגע הופך את המשחק למופע בפני עצמו. האנשים מסביב רואים שהפעם הגיע לדוכן מישהו עם יד יציבה במיוחד.

יכולות של מתנקש: הלקוח שהפך את משחק הירי לסיוט - צילום: רשתות חברתיות יכולות של מתנקש: הלקוח שהפך את משחק הירי לסיוט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30

משחקי ירי בבלונים הם אטרקציה מוכרת בפארקי שעשועים ובדוכני בידור בסין ובמקומות נוספים בעולם. בדרך כלל המשתתף משלם עבור מספר יריות ומנסה לפגוע בכמה שיותר מטרות, כאשר בחלק מהמשחקים הצלחה במספר מסוים של פגיעות מזכה בפרס.

אלא שבמקרה הזה, נראה שהלקוח הצליח לקחת את המשחק לקצה. הוא ממשיך לפגוע במטרות ברצף, ובשלב מסוים נראה שהמוכר נאלץ להמשיך להציב בלונים חדשים מולו, רק כדי שהלקוח יפוצץ גם אותם בתוך שניות.