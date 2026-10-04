טיסה אל המוות: כשהאויב מספר אחד שלכם מחליט להתאבד

טיסה 1073 של פליי דובאי ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב, שבו הותקף הקברניט על ידי טייס המשנה והמטוס צלל אלפי מטרים בתוך שניות, מזכיר כי המאבק על השליטה במטוס כבר התרחש בעבר בתא הטייס, בנסיבות שונות ובמספר מקרים קיצוניים במיוחד.

בטיסת פליי דובאי, שהמריאה מדובאי בדרכה לתל אביב ב־30 בספטמבר, תקף טייס המשנה את הקברניט. המטוס, שעליו היו יותר מ־170 בני אדם, איבד בתוך זמן קצר יותר מ־14 אלף רגל גובה.

הגה הכיוון שניזוק לאחר התקרית של פליי דובאי היום. הגה הכיוון הוא למעשה משטח ה"היגוי" של המטוס באוויר. כאשר הטייסים מזיזים אותו, הוא מסייע לסובב את חרטום המטוס שמאלה או ימינה ולשמור אותו מכוון לכיוון שאליו הם רוצים לטוס. ( צילום: רשתות חברתיות )

הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, נוסעים ישראליים בס"ד השתלטו על הטייס המחבל ושני טייסים שהיו במקרה על המטוס כנוסעים השתלטו על המטוס והנחיתו אותו נחיתת חירום בטאבוק שבסעודיה. כל הערכות: אלו פיצויי הענק שמחכים לנוסעי טיסת פליי דובאי קובי אטינגר | 11:43 מאז האירוע נחשפו פרטים נוספים על המאבק. הקברניט סמית מצ'חר סיפר כי לאחר שהותקף, כשהוא פצוע ומבולבל, הבין שהמטוס מאבד גובה ונאבק בכל כוחו להגיע לדלת תא הטייס. לדבריו, בשלב מסוים הבין שנותר לו "קרב אחרון" כדי לפתוח אותה ולאפשר לאחרים להתערב.

יניב והגיבורים במפגש עם ראש הממשלה - צילום: רשתות חברתיות יניב והגיבורים במפגש עם ראש הממשלה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23

אך ההיסטוריה של התעופה מכירה עוד כמה מקרים שבהם השליטה במטוס הפכה למאבק פיזי של ממש.

ב־2015 התרחש האסון של טיסת ג'רמנווינגס 9525. טייס המשנה נעל את הקברניט מחוץ לתא הטייס, השתלט על המטוס והוביל אותו בכוונה אל הרי האלפים בצרפת.

כל 150 בני האדם שהיו על המטוס נהרגו. האירוע זעזע את עולם התעופה והוביל לדיונים מחודשים סביב האיזון בין אבטחת תא הטייס לבין האפשרות שאדם הנמצא בתוכו יהפוך בעצמו לאיום.

טיסה 9525 של ג'רמנווינגס ( צילום: By Sébastien Thébault - Self-photographed, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35127505 )

שש עשרה שנים קודם לכן, ב־1999, התרסקה טיסת איג'יפטאייר 990, מטוס בואינג 767 שהיה בדרכו מניו יורק לקהיר. לפי החקירה האמריקנית, טייס המשנה המחליף ניתק את הטייס האוטומטי והחל בהנמכה חריפה, בעוד הקברניט ניסה לחזור לשליטה במטוס.

המטוס התרסק באוקיינוס האטלנטי וכל 217 האנשים שהיו עליו נהרגו. מצרים חלקה על מסקנת החקירה האמריקנית באשר לסיבת ההתרסקות, ולכן המקרה נותר שנוי במחלוקת.

טיסת איג'יפטאייר 990

ואז ישנו אחד המקרים המדהימים בתולדות התעופה האזרחית, טיסת פדקס 705 בשנת 1994.

מטוס מטען מסוג די־סי־10 של פדקס המריא מממפיס כאשר עובד החברה, שישב במטוס כנוסע שלא במסגרת תפקידו, תקף את שלושת אנשי הצוות בפטישים. השלושה ספגו פגיעות קשות, אך במקום להיכנע המשיכו להילחם בו בזמן שאחד הטייסים ניסה לשמור על שליטה במטוס.

טיסת פדקס 705 בשנת 1994.

המאבק היה כה קיצוני עד שהטייסים ביצעו תמרונים חריפים במיוחד כדי להוציא את התוקף משיווי משקלו.

כך פועל הגה הכיוון בזמן הנחיתה קשה - צילום: רשתות חברתיות כך פועל הגה הכיוון בזמן הנחיתה קשה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30

המטוס התגלגל כמעט על צדו, ולאחר מכן נכנס לתמרון קיצוני נוסף. למרות הפציעות הקשות, הצוות הצליח להשתלט על התוקף ולהחזיר את המטוס לנחיתה בטוחה בממפיס.