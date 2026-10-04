חמד סייף אל-שמסי, התובע הכללי של איחוד האמירויות, מונה לעמוד בראש חקירת ניסיון הפיגוע החמור בטיסת חברת 'פליי דובאי', כך על פי דיווחים של הפרשנית סמדר פרי ב'ווינט'. החקירה, שהושתקה תחילה, מתנהלת בסודיות מוחלטת במעורבות של גורמי מודיעין בינלאומיים.

בכיר באבו דאבי אישר בשיחה המובאת ב'ווינט' כי במסגרת החקירה הסודית, אנשי מוסד ומומחי תעופה ישראלים הגיעו בחשאי גמור לאבו דאבי, והם לוקחים חלק פעיל בחדר החקירות. לצדם פועלים במקום גם גורמים בכירים מהמודיעין הסעודי, העומאני ולפחות שני נציגים מארגוני הביון של ארצות הברית.

היעד: מגדלי עזריאלי בתל אביב

במוקד החקירה עומד טייס המשנה של המטוס, ממם אל-המאמי בן 29. אל-המאמי נשא תוכנית זדונית ומחרידה במיוחד: מתחקור עולה כי הוא לא כיוון רק לגרום לתאונת מטוס בשמי הארץ, אלא תכנן להתרסק על בניין רב-קומות בישראל – בדומה למתקפת 11 בספטמבר על מגדלי התאומים בניו-יורק, כאשר היעד המרכזי שסומן היה מגדלי עזריאלי בתל אביב.

למרות שעבד בחברת 'פליי דובאי' שמונה חודשים בלבד, אל-המאמי הספיק להגיע לישראל עשרות פעמים, כולל ימים ספורים לפני סיכול המזימה. תוכניתו כללה את ניטרולו של הטייס ההודי שלצדו, השתלטות על ההגה והטסת המטוס ישירות אל תוך לב הארץ. רק "נס גמור", כפי שמגדירים זאת גורמי מקצוע, מנע אסון רב-ממדי.

הפרשה מציפה שאלות קשות וחמורות על מחדלי אבטחה אזוריים. כפי שמציינת פרי ב'ווינט', אל-המאמי פוטר בעבר מחברת 'עומאן אייר' בבירה מסקט לאחר שנתפסו ברשותו חומרים בעלי אופי קיצוני. אולם, עומאן הסתפקה בסילוקו מבלי להעביר את המידע לרשויות באבו דאבי או לגורמים אחרים, והוא נקלט ללא בדיקה מעמיקה בחברת התעופה של דובאי.

מחדל נוסף רובץ לפתחן של הרשויות בישראל. למרות שלישראל אין קשרים רשמיים עם עומאן, המטוסים וצוותיהם נדרשים לעבור סינון קפדני. חברות תעופה זרות מחויבות להעביר מראש את רשימות אנשי הצוות הנוחתים בנתב"ג, אך במקרה זה נורת האזהרה לא נדלקה, וזהותו של טייס המשנה וקורות חייו הבעייתיים – הכוללים גם פרק זמן מחשיד בסוריה ובדיקות הקשורות לאל-קאעידה – עברו מתחת לרדאר. באבו דאבי מודים בגלוי כי מדובר ב"פשלה חמורה מאוד", בין היתר על רקע המחסור העולמי החמור בטייסים שמוביל לסינון מקל מדי.

החוקרים באבו דאבי אינם מתכוונים לעבור על סדר היום. כפי שמדווחת סמדר פרי ב'ווינט', המקור הבכיר באמירויות התחייב כי עם סיום החקירה, ועל אף שבפועל לא נהרגו נוסעים, יגזר על אל-המאמי עונש מוות (הוצאה להורג). המטרה היא להעביר מסר חד-משמעי ומרתיע לכל מי שסייע, מימן או צייד את המחבל בחומרים וברעיונות. באמירויות מבהירים חד-משמעית: לא יהיו הקלות, ולא תהיה חנינה.