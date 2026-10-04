אל-קאעידה מפיץ תיעודים מתא הטייס וקורא לפגוע בישראלים באוויר

הנוסעים על הטיסה ומטוס של החברה ( צילום: יוסי אלוני, פלאש 90 )

ארגון הטרור אל-קאעידה פרסם קריאה מסוכנת לתומכיו ברחבי העולם לבצע פיגועי חיקוי נוספים נגד מטרות אמריקאיות וישראליות בתעופה האזרחית, תוך שהוא מהלל את ניסיון חטיפת המטוס בקו מדובאי לתל אביב שסוכל ביום רביעי האחרון. כך דווח בניו יורק פוסט.

הקריאה המסוכנת הופיעה בגיליון האחרון של הביטאון "אל-ביאן", המופץ על ידי תומכי הארגון בערוצי טלגרם. במאמר שפורסם בשפה הערבית שולבו תמונות של פיגועי 11 בספטמבר לצד תיעודים מאירוע החטיפה האחרון, לצד איומים מפורשים לפיהם המלחמה נגד המערב נמשכת וכי מטוסים האוגדים "ציונים ואמריקאים" מהווים יעד לגיטימי לפגיעה בשחקים. כותבי המאמר הוסיפו נבואת זעם והצהירו כי יומה של "אימפריה הרשע האמריקאית" להסתיים עוד יגיע. ההסתה הגוברת מגיעה בעקבות הדרמה הבלתי נתפסת שאירעה על טיסת פליי דובאי FZ1073, שהייתה בדרכה מאיחוד האמירויות לישראל. במהלך הטיסה, טייס המשנה העומאני, המם אל-המאמי בן ה-29, תקף באופן פתאומי את קברניט המטוס באמצעות גרזן חירום שהוצא מתא הטייס, דקר אותו ונאבק על ההגאים במטרה לרסק את המטוס על יושביו. כתוצאה מהמאבק בתא הטייס, המטוס צלל במהירות חדה של כ-18 אלף רגל והכניס את הנוסעים לחרדה עצומה. כל הערכות: אלו פיצויי הענק שמחכים לנוסעי טיסת פליי דובאי קובי אטינגר | 11:43 טיסה אל המוות: כשהאויב מספר אחד שלכם מחליט להתאבד דני שפיץ | 11:47 הודות לתושייה נדירה של לוחמים, אנשי צוות ונוסעים שהיו על המטוס, הצליחו הנוכחים להשתלט על הטייס התוקף ולנטרל אותו כשהוא מגואל בדם. שני טייסים נוספים של חברת פליי דובאי שהיו במקרה על הטיסה נטלו את השליטה לידיהם והנחיתו את המטוס בשלום בנמל התעופה בטאבוק שבסעודיה.

ממראות הנחיתה בנתב"ג ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

חקירת האירוע, המנוהלת על ידי התובע הכללי באיחוד האמירויות, קבעה באופן רשמי כי מדובר בניסיון לבצע פיגוע טרור מתוכנן. במקביל, גורמי מודיעין ודיווחים בישראל ציינו כי אל-המאמי עבר תהליך הקצנה דתית עמוק והושפע ישירות מהאידיאולוגיה של ארגון אל-קאעידה.

כחלק מממצאי החקירה התברר כי כתשע שעות לאחר שנבלם הפיגוע – בעוד התוקף כבר נמצא במעצר בסעודיה – הועלה לחשבונות הלינקדאין והאינסטגרם שלו רצף פוסטים מתוזמן. הסרטונים שהופצו הציגו קטעים שצולמו מתא הטייס כשהם מתמקדים במטוסים ישראליים סמוכים, והסתיימו בתמונתו של איימן אל-זוואהירי, יורשו של אוסאמה בן לאדן שחוסל על ידי ארצות הברית.

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

מומחי טרור בינלאומיים מציינים כי אל-קאעידה מנסה כעת לנצל את האירוע כדי להמריץ פיגועי "פורץ בודד" נוספים בעולם. התכנים שהופצו ברשת כללו גם אזכורים לחומאם אל-בלווי, הרופא הירדני שביצע פיגוע התאבדות קטלני נגד בסיס סי-אי-איי באפגניסטן ב-2009.

המומחים מסבירים כי השילוב בין רקע מקצועי יוקרתי ומבוסס, כמו זה של טייס אזרחי, לבין אידיאולוגיה ג'יהאדיסטית קיצונית, מהווה דפוס פעולה מוכר המדאיג מאוד את רשויות התעופה והביטחון במערב.

בשלב זה, רשות ביטחון התעופה האמריקאית (TSA) הודיעה כי היא עוקבת מקרוב אחר ממצאי החקירה בתיאום עם גורמי אכיפת חוק בינלאומיים, במטרה לסכל איומים עתידיים על התעופה האזרחית.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קשר בין איראן לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, במהלך שיחה שקיים עם עיתונאים. כשנשאל האם לדעתו יש קשר בין איראן לטייס העומאני, השיב: "בודקים את זה. לפי מה שאני שומע כן". עוד הוסיף: "אם יתברר שאיראן מאחורי הפיגוע, נכה בהם בעוצמה".