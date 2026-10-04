תותחי מים קטלניים וארוחות חמות: כך טאיוואן גירשה סירה סינית

אירוע חריג התרחש השבוע סמוך לאיי פראטאס שבים סין הדרומי, כאשר משמר החופים של טאיוואן נאלץ להשתמש בתותח מים כדי לגרש ספינת דיג סינית שנכנסה למים המוגבלים וסירבה לעזוב. אלא שהמשך האירוע קיבל תפנית מפתיעה לחלוטין.

משמר החופים הטאיוואני זיהה שתי ספינות דיג סיניות באזור, כ־27 מייל ימי ממזרח לאי פראטאס, המכונה בטאיוואן דונגשה. שתי הספינות נדרשו לעזוב את האזור. אחת מהן נענתה להוראות והתרחקה, אך הספינה השנייה, שנקראה "ג'ין שה", סירבה לעזוב למרות שלוש אזהרות חוזרות בקשר. ספינת משמר החופים הטאיוואנית "יונלין" התקרבה אל הספינה הסינית. תחילה הפעילו אנשי הצוות את תותח המים למשך כ־30 שניות ממרחק של כ־200 מטרים, אך הדבר לא גרם לצוות הסיני לעזוב. בעקבות זאת התקרבה הספינה הטאיוואנית והפעילה את תותח המים פעם נוספת, הפעם למשך כ־90 שניות ובכיוון הספינה הסינית. בטאיוואן הסבירו כי השימוש בתותח המים נועד להרחיק את הספינה בהתאם לנהלי משמר החופים, וכי מדובר באמצעי בעל קטלניות נמוכה שנועד לאכיפת החוק במים שבשליטה טאיוואנית. נשאר מקום על הכתפיים? התואר החדש של הדיקטטור מצ'צ'ניה דני שפיץ | 10:27 אלא שאז התרחש הטוויסט.

90 שניות של זעם טאיוואני: תותחי המים שיתקו את הספינה הסינית - צילום: רשתות חברתיות 90 שניות של זעם טאיוואני: תותחי המים שיתקו את הספינה הסינית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:49

לאחר העימות איבדה הספינה הסינית את כוח המנוע ונותרה ללא יכולת להמשיך בדרכה. במקום להשאיר את אנשי הצוות להתמודד לבדם עם התקלה, אנשי משמר החופים הטאיוואני נענו לבקשתם וסיפקו להם 35 ארוחות חמות.

בהמשך גררה "יונלין" את הספינה הסינית אל מחוץ לאזור המוגבל. לאחר שהספינה הוצאה מהאזור, היא הועברה לכלי שיט סיני שהגיע כדי להמשיך את הגרירה.

משמר החופים הטאיוואני הדגיש לאחר האירוע כי מבחינתו אין סתירה בין אכיפת הגבולות לבין סיוע הומניטרי. בטאיוואן אמרו כי ימשיכו להרחיק ספינות דיג סיניות שנכנסות למים האסורים, ובמקביל להעניק סיוע כאשר צוותי ספינות נקלעים למצוקה.

איי פראטאס נמצאים בשליטה טאיוואנית, אך סין טוענת לריבונות עליהם. האזור הפך בשנים האחרונות לזירה נוספת של חיכוך בין טאיוואן לסין, כאשר כלי שיט סיניים מופיעים באזור בתדירות הולכת וגוברת.