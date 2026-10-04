התואר החדש של הדיקטטור מצ'צ'ניה ( צילום: רשתות חברתיות )

נשיא צ'צ'ניה רמזן קדירוב קיבל בסוף השבוע עוד תואר לרשימה הארוכה שלו: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין העניק לו את דרגת גנרל הצבא, הדרגה הצבאית השנייה בבכירותה במערכת הרוסית, אחרי מרשל רוסיה.

את דרגות הגנרל ואת הכומתה האדומה העניק לו בטקס בגרוזני ראש המשמר הלאומי הרוסי, ויקטור זולוטוב. באותו טקס קיבל קדירוב גם כומתה אדומה, הנחשבת לסמל הבכיר של יחידות המיוחדות במשמר הלאומי הרוסי. באופן מסורתי, הזכות לחבוש את הכומתה נרכשת באמצעות מבחני הסמכה הכוללים בחינות בכושר גופני, ירי ומיומנויות טקטיות. לפי הדיווחים, הכומתה הוענקה לקדירוב כהכרה בתרומתו לפיתוח יחידות המיוחדות והמשמר הלאומי.

נשאר מקום על הכתפיים? התואר החדש של הדיקטטור מצ'צ'ניה - צילום: סוכנות הידיעות הממלכתית של רוסיה נשאר מקום על הכתפיים? התואר החדש של הדיקטטור מצ'צ'ניה | צילום: צילום: סוכנות הידיעות הממלכתית של רוסיה 10 10 0:00 / 0:14

הדרגה החדשה מצטרפת לרשימה ארוכה במיוחד של תארים, דרגות ועיטורים שבהם מחזיק מנהיג צ'צ'ניה. קדירוב הוא גיבור רוסיה, גיבור הרפובליקה העממית של דונצק, גיבור הרפובליקה העממית של לוגנסק וגיבור הרפובליקה הצ'צ'נית. הוא גם מחזיק בשורה ארוכה של עיטורים רוסיים, ובהם מסדר אלכסנדר נבסקי, מסדר האומץ ומסדרי ההצטיינות למולדת.

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ולצד כל אלה, לקדירוב יש גם תואר אקדמי. בשנת 2006 הוענק לו תואר מועמד למדעי הכלכלה, ובאותה תקופה קיבל גם מעמד של חבר כבוד באקדמיה הרוסית למדעי הטבע. קדירוב עצמו הסביר בעבר כי לא מדובר באקדמיה הרוסית למדעים, אלא באקדמיה למדעי הטבע שהיא ארגון ציבורי.

קדירוב, שמכהן כמנהיג צ'צ'ניה מאז 2007, התקדם לאורך השנים גם בסולם הדרגות הצבאיות: ב-2020 הועלה לדרגת גנרל-מייג'ור, ב-2022 לגנרל-לוטננט ובהמשך אותה שנה לגנרל-קולונל. כעת, בתוך שנים ספורות, נוספה לרשימה גם דרגת גנרל הצבא.

בטקס בגרוזני נרשם גם חילוף סמלי למדי: קדירוב העניק לזולוטוב את התואר "גיבור הרפובליקה הצ'צ'נית", אותו תואר שבו הוא עצמו מחזיק. כך יצא מהאירוע כשכל אחד מהשניים קיבל מהשני תואר חדש, בעוד רשימת התארים והעיטורים של מנהיג צ'צ'ניה ממשיכה להתארך.