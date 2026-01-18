ברובע פוטין שבבירה הצ'צ'נית, סמוך למסעדת "ספייה", נגדע השקט ביום שישי האחרון. שיירת רכבים מפוארת שנסעה במהירות מופרזת נתקלה במכשול, מה שהוביל לתאונת שרשרת קטלנית. במרכז השיירה, כך על פי דיווחים, עמד רכבו של אדם קדירוב, בנו בן ה-17 של מנהיג צ'צ'ניה.

בעוד שגורמים רשמיים מנסים לשמור על שתיקה או להכחיש את האירוע, עדויות מהשטח מציירות תמונה עגומה: אדם קדירוב פונה לבית החולים כשהוא "במצב קריטי ביותר" לאחר שרכבו התנגש בעוצמה במעקה בטיחות. עם זאת, דיווחים אחרים טענו כי הוטס למוסקבה במצב יציב להמשך טיפול.

בצעד מעורר תמיהה, ובעודו מחוסר הכרה, הוכרז כי אדם קדירוב זכה במדליית זהב "על שירותיו בשיפור הבטיחות של תחנות כוח גרעיניות". העיטור ניתן לו על תרומתו לכאורה לאבטחת תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה במהלך המבצע הצבאי המיוחד. אביו, רמזן קדירוב, אף פרסם סרטון שבו נראה בנו מנהל פגישה עם מפקדי ביטחון, אולם בדיקת מטא-דאטה חשפה כי הסרטון נערך יום לפני התאונה, מה שמעלה חשד כבד לניסיון טיוח של המנהיג הצ'צ'ני.

אין זו הפעם הראשונה ששמו של אדם קדירוב עולה לכותרות בהקשרים מעוררי מחלוקת. בשנת 2023, זכה אדם לשבחים פומביים מאביו לאחר שתועד מכה במעצר את ניקיטה ז'וראבל, צעיר שנאשם בשריפת הקוראן. קדירוב האב הצהיר אז בגאווה כי הוא "גאה במעשיו של אדם" וטען כי הוא מפגין אידיאלים של כבוד והגנה על הדת.