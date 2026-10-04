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טיסה לגיהינום: משאית באיראן עפה באוויר והתרסקה בעוצמה

המצלמות תיעדו רגע בלתי נתפס בו משאית ענקית מאבדת שליטה, טסה מעבר לצוק ומתרסקת בעוצמה (חדשות בעולם)

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רגע קשה לתפיסה תועד באתר בנייה באזור שיראז שבאיראן, כאשר משאית כבדה איבדה את הבלמים במהלך עבודות במקום והפכה בתוך שניות לכלי רכב בלתי נשלט.

המצלמות תיעדו את המשאית כשהיא מתקרבת במהירות לשפת המדרון. הנהג כבר לא הצליח לעצור את כלי הרכב הכבד, ובמקום להיעצר, המשאית המשיכה קדימה עד שהתרוממה באוויר ועפה מעבר לשפת המדרון.

למשך רגע המשאית נראית כשהיא מרחפת באוויר, לפני שהיא צונחת בעוצמה אל המדרון שמתחת.

טיסה לגיהינום: משאית באיראן איבדה את הבלמים והתרסקה בעוצמה
טיסה לגיהינום: משאית באיראן איבדה את הבלמים והתרסקה בעוצמה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לפי הדיווח ברשתות ב, הנהג ניצל מהתאונה. אך גולשים רבים טוענים שמדובר בתוצאה שנראית כמעט בלתי אפשרית לנוכח עוצמת ההתרסקות והמקום שבו נפלה המשאית.

גרומים רשמיים באיראן טענו לכלי התקשורת שתאונות שבהן משאיות מאבדות בלמים מסוכנות במיוחד בשטחים הרריים: המשקל העצום של כלי הרכב, בשילוב השיפוע, גורם לו לצבור מהירות במהירות ומקשה מאוד על הנהג להשתלט עליו.

איראןאתרי בנייהשיראזתאונות דרכים
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1 תגובות

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גגזה של הכור הגריעיני הורידו לו את הבלמים
רררכע

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