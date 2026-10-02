יניב חיון בנתב"ג ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

סיפור הגבורה מטיסת פליי דובאי ממשיך לעורר הדים בעולם. במרכז העניינים ניצב יניב חיון, נוסע ישראלי שהשתמש בידע שצבר מהסדרה הדוקומנטרית "תעופה בחקירה" כדי לייצב את המטוס הצולל ולמנוע אסון. כעת, לאחר שהסיפור התפרסם, מפיק הסדרה עצמו מגיב בהתרגשות ומזמין את חיון לבקר באתר הצילומים.

הדרמה האווירית החלה כשעתיים לאחר ההמראה מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה תקף את הקברניט והכניס את המטוס לצלילה חדה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים – יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן – להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף. אלכס בייסטרם, המפיק בפועל של "תעופה בחקירה", התייחס הבוקר (שישי) לאירוע בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. "הוא היה תחת מתקפה, ובכל זאת הצליח לעשות את הדבר האחד שיכול היה להציל את המטוס – לפתוח את הדלת", אמר בייסטרם על הקברניט ההודי. על פי הערכות בייסטרם, המטוס היה במרחק של כ-90 שניות בלבד מפגיעה קטלנית בקרקע. "זו הפעם הראשונה שקראתי בחדשות שמישהו הצליח להשתלט על מטוס בגלל משהו שהוא ראה בתוכנית שלנו", אמר בהתרגשות. "לא האמנתי שצופה שלנו השתמש במה שראה אצלנו כדי להציל מטוס".

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"מזמין אותו לאתר הצילומים"

לאחר שהתוקף נוטרל, המטוס עדיין היה בצלילה מסוכנת. יניב חיון נזכר בפרקים שראה בסדרה, ניגש אל ההגאים ומשך אותם לאחור – פעולה שהחלה ליישר את המטוס והאטה את הצלילה עד שטייס מוסמך שהיה על הטיסה כנוסע לקח את השליטה. כשנשאל מאוחר יותר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כיצד ידע לפעול, השיב חיון: "אני רואה 'תעופה בחקירה', אדוני ראש הממשלה".

בייסטרם לא הסתיר את רגשותיו. "אני מזמין אותו באופן אישי לבקר באתר הצילומים ולפגוש את כל צוות ההפקה שלנו", הודיע. המפיק הסביר כי ההפקה משתמשת בטייסים מסחריים אמיתיים שמדריכים את השחקנים כיצד לתפעל את ההגאים במדויק, ולכן המידע שחיון קלט מהמסך היה מעשי ומהימן.

הנשיא יצחק הרצוג ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שפעלו בגבורה במהלך הטיסה. במהלך השיחות הודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" ולהמליץ על הענקת האות לארבעתם. "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן", אמר הנשיא.

תיעוד משיחתו של הנשיא עם יניב חיון - צילום: באדיבות משפחת חיון תיעוד משיחתו של הנשיא עם יניב חיון | צילום: צילום: באדיבות משפחת חיון 10 10 0:00 / 0:45

"תעופה בחקירה" משודרת כבר למעלה משני עשורים ונמצאת כעת בעונתה ה-26, עם יותר מ-200 פרקים שהופקו. בייסטרם ציין כי לאורך השנים נתקל כמעט בכל סוג אפשרי של כשל תעופתי – מטעויות אנוש ועד תקלות טכניות מורכבות. עם זאת, המקרים של פעולה מכוונת ועוינת מצד טייסים הם תמיד מטרידים במיוחד.

"בעקבות תקרית פליי דובאי, יש לבחון מחדש גם את הליכי הסינון של טייסים, את הבדיקות החוזרות ואת הבדיקות הפסיכולוגיות שלהם", התריע בייסטרם. לדבריו, לאורך ההיסטוריה התעופתית, אירועים שבהם הייתה מעורבת פעולה מכוונת של איש צוות גבו את חייהם של בין 800 ל-900 בני אדם.

באשר לשאלה האם התקרית תעובד לפרק עתידי בסדרה, ציין המפיק כי החקירה הרשמית עשויה להימשך חודשים ארוכים ואף למעלה משנה. אם בסיומה יופקו לקחים משמעותיים שיש בהם כדי לשפר את בטיחות התעופה העולמית, הרי שהאירוע עשוי להפוך לפרק נוסף בסדרה.