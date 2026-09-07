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חורך את הרשת

המשאית איבדה בלמים ומדרדרת, הנהג קופץ ברגע האחרון | תיעוד מטורף

נהג משאית בטון כבדה בצפון השומרון איבד שליטה, התנגש בעוצמה בגדר בטון על פי תהום ונותר תלוי מעל המדרון. הנהג, שזיהה את הסכנה בזמן, זינק מתוך הכלי הנוסע שניות בודדות לפני האימפקט הקטלני וניצל בנס | צפו בתיעוד הדרמטי שחורך את הרשת (בארץ)

(צילום: לפי סעיף 27א)

משאית כבדה הידרדרה היום (שני) במורד כבי בצפון השומרון, התנגשה בעוצמה בגדר בשולי הכביש והידרדה למטה והתפכה. הנהג ברגע האחרון הצליח לצאת מהמשאית, שניות לפני ההתרסקות.

האירוע התרחש כאשר כלי הרכב הכבד איבד שליטה ונכנס לעקומת הכביש במהירות גבוהה, תוך שגורם לבהלה רבה בקרב נוכחים בקרבת מקום. לפי הרישום המופיע על מצלמת האבטחה, האירוע התרחש היום קרוב לשעה 10:25 אחר הצהרים.

בצילום נראית המשאית כשהיא חוצה את נתיב הנסיעה ללא אפשרות בלימה. הנהג, שהבין כי הבלמים אינם מגיבים או כי איבד לחלוטין שליטה על הכלי, קיבל החלטה של שבריר שנייה וזינק החוצה מתא הנהג רגעים ספורים לפני שהמשאית פגעה בעוצמה בגדר הבטון הנמוכה שעל שפת המדרון. מעוצמת ההתנגשות נהרסה גדר הבטון כליל, וחלקו הקדמי של הרכב הכבד נותר תלוי באוויר מעל המדרון.

עוברי אורח ועובדים שהיו בסמוך נחרדו למראה התאונה הקשה ומיהרו לרוץ לעבר זירת האירוע כדי להושיט עזרה ולהגיש סיוע ראשוני לנהג, שנראה כשהוא מוטל על הכביש לאחר הזינוק הדרמטי. האירוע עורר סערה רבה באזור, והתיעוד הקשה חורך את הרשתות החברתיות.
משאית
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