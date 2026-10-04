 דלג לתוכן הראשי
האיום בקוקפיט

כלי הצלה שהפך לנשק: נחשף גרזן התקיפה של הטייס-המחבל

רגעי האימה בטיסת פליי-דובאי מקבלים כעת המחשה מוחשית: התמונה של הפריט שהיה במרכז הדרמה נחשפת | "מעלה ומוריד - למי שהשמים והארץ שלו" (חדשות בעולם)

1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
אזרח עומאן חמאם אל־חמאמי הטייס המחבל

תמונה חדשה שפורסמה בעקבות החקירה בפרשת טיסת פליי-דובאי מדובאי לתל אביב חושפת את אחד הפרטים המרכזיים באירוע החריג: גרזן החירום שהיה בתא הטייס, ובאמצעותו לפי הרשויות באיחוד האמירויות תקף טייס המשנה את הקברניט במהלך הטיסה.

הגרזן הוא כלי חירום המצוי בתאי טייס של מטוסי נוסעים ונועד לשימוש במצבי חירום - לשבירת חלונות או גישה לאזורים במטוס במקרה של שריפה או מצב חירום אחר. אלא שבטיסה FZ1073 הוא הפך לכלי תקיפה בתוך תא הטייס.

לפי הודעת התובע הכללי של איחוד האמירויות, טייס המשנה השתמש בגרזן כדי לתקוף את הקברניט וניסה להשתלט על מערכות השליטה במטוס. במהלך האירוע המטוס נקלע לצלילה חדה, כאשר על סיפונו היו 182 בני אדם. נוסעים ואנשי צוות הצליחו בסופו של דבר להשתלט על טייס המשנה ולסייע בייצוב המטוס.

הגרזן

הפרסום החדש משמעותי במיוחד משום שבדיווחים הראשונים על האירוע נטען כי הקברניט הותקף באמצעות סכין. רק לאחר שהחקירה באיחוד האמירויות התקדמה אישרו הרשויות כי כלי התקיפה היה למעשה גרזן החירום שבתא הטייס.

הקברניט, סמית' מצ'צ'אר, נפצע באורח קשה, אך למרות הפציעות הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, ובכך לאפשר לנוסעים ולאנשי צוות להיכנס ולהשתלט על התוקף. המטוס איבד בתוך זמן קצר גובה רב ונגרם נזק לחלקו האחורי, לפני שהצליח לבצע נחיתת חירום בטבוק שבסעודיה.

החקירה באיחוד האמירויות נמשכת, והרשויות בוחנות את המניע לתקיפה, את הרקע של טייס המשנה ואת כלל הראיות הפיזיות והדיגיטליות שנאספו לאחר האירוע.
איחוד האמירויותגרזןתאונות תעופהפליי-דובאיתעופה אזרחית

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה מראים תמונה של המחבל ועוד תמונה מטעה, שבו הוא נראה האדם החביב עלי אדמות??? בבקשה להחליף לתמונה אחרת או להשאיר מקום ריק.
מישהו

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר