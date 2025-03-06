בוועדה לביטחון לאומי נערך בשעה זו דיון סוער, בנוגע לחקיקת החוק לעונש מוות למחבלים | למרות התנגדות ראש הממשלה לעסוק בחוק בעת שדנים על עסקת טראמפ, בן גביר הבהיר בוועדה כי הוא חושב אחרת | תיעודים וסיקור מהדיון (חדשות, פוליטי)
עונש מוות. הפחד של כל פושע בארה"ב, זוג המילים (death sentence) שמרתיע כל חסר לב מלבצע את זממו | עונש המוות בארה"ב הוא נושא טעון פוליטית ואולי בעיקר מוסרית. בעוד 23 מהמדינות ביטלו באופן רשמי את עונש המוות, ארה"ב כפדרציה עדיין מוציאה להורג וכך גם ב-27 ממדינותיה | השבוע יוצא להורג רוצח אכזר באופן לא שגרתי: כיתת יורים | כך מוציאים להורג בארה"ב • תוכן רגיש, אזהרת קריאה (מגזין כיכר)
מפלגתו של בן גביר מנסה להעביר את חוק עונש מוות למחבלי הנוח'בה | לאחר הביקורת הרבה שהוטחה במפלגה ובעומד בראשה על העיתוי של הגשת הצעת החוק, בזמן שמשפחות ממתינות לתשובה האם יש עסקה לשחרור החטופים, בן גביר מנסה להסביר מה עומד מאחורי המהלך (חדשות, פוליטי)
בבוא הזמן כשנגיע לקלפי, נזכור היטב כולנו ובטח מי מאיתנו שמזדהה פוליטית עם האג'נדה של 'עוצמה יהודית', נזכור שמדובר באנשים חסרי ערכים ורגישות אנושית מינימלית | הרב דב פוברסקי בטור דעה על חוק עונש מוות למחבלים (דעות)
קרובי משפחה של חטופים הנמצאים בעזה הגיעו לדיון בכנסת בהצעת חוק עונש מוות למחבלים, והתחננו שידחו את הדיון לעת שבה החרב לא תהיה מונפת על צוואר יקיריהם | יו"ר הועדה פוגל בפתח הדיון הטעון: "מי שמנסה להציג את החוק כסתירה להשבת החטופים מייצג את חמאס יותר מאשר את ישראל" (פוליטי)
הוועדה לביטחון לאומי תתכנס היום בכדי לדון בהצעת חוק להטלת עונש מוות למחבלים. ההצעה שהועלתה בעבר מספר פעמים ונדחתה הוגשה ע"י מפלגות 'עוצמה יהודית' ו'ישראל ביתנו' | במקביל: 47 חכי"ם חתמו על הצעה שתשווה את דין המחבלים לנאצים (חדשות)