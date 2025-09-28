הדיון היום בוועדה ( צילום: ערוץ כנסת )

סיעת עוצמה יהודית מקדמת היום (ראשון) את הדיונים בחוק עונש מוות למחבלים וזאת למרות ההתנגדות שהוצגה נגד החוק.

הדיון בוועדה לביטחון לאומי בראשות הח"כ מעוצמה יהודית צביקה פוגל ובהשתתפות השר לביטחון לאומי בן גביר, נפתח בדבריו של היו"ר שאמר: "זה מסוג הדברים שהם לא נקמה, זה צדק היסטורי. בבתי הסוהר האלה צריכים להיות עבריינים ישראלים שראויים לשיקום, לא צריך להיות שם מחבל אחד".

דבריו של צביקה פוגל ( צילום: ערוץ כנסת )

השר בן גביר אמר בפתח דבריו: "פנו אליי מקורבי ראש הממשלה וביקשו שנדחה את הדיון. התשובה היא - לא. אמרו לנו שאסור בתכלית האיסור לשנות את התנאים של המחבלים בבתי הסוהר, גם מקורבי ראש הממשלה". בן גביר הוסיף והסביר: "גם בשינוי התנאים שעשיתי בעבר למחבלים היה לממשלה קונספציה, גם שם מקורבי ראש הממשלה יחד עם שב"כ אמרו לי שאני לא יכול לעשות שינויים. קראו לי שר הפיתות, אחלה שר הפיתות - זה הכינוי שאני הכי אוהב".

בן גביר מספר על הלחצים ( צילום: ערוץ כנסת )

בן גביר סיפר בהמשך על הפגישה שלו בבית הכלא עם ברגותי ועל המפגש עם הסוהרת שסיפרה לו: "לפני שבאת הזמינו אותי כאן לשימוע. למה? כי ברגותי כעס עליי".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל:" שמעתי את כל הגורמים הביטחוניים ולא קיבלתי את הערכת המצב שלהם. שבעתי מכל ההערכות והמידע. אנו לא יכולים לחיות עם אותה קונספציה שהובילה אותנו. הדיון נועד להוסיף לעמוד השדרה היהודי את מה שנדרש והוא אומץ. לשמור על הצדק ולהקנות לתושבי מדינת ישראל ביטחון. הפעולות שמתבצעות היום והלחץ הזה כולו יביא לשחרור החטופים יותר מהר".

"ברגותי כעס עלי" ( צילום: ערוץ כנסת )

מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, השתתף אף הוא ואמר אחרי דברי בן גביר: "אני מסתייג מתאריך הדיון כאשר יש 48 חטופים וחטופה, וכאשר לפי מיטב ידיעתי 20 מהם בחיים. אני לא מייצג עמדה אישית - אלא את משפחות החטופים". בן גביר זעם והשיב: "אתה מייצג את כל המשפחות? אתה יודע שלא, יש משפחות שחושבות אחרת".

גל הירש ענה ואמר: "לא מייצג פה את דעתי האישית, הלוואי שיכולתי לעשות כך. אני מייצג את השבויים. ביקשתי מראש הממשלה שהחוק הזה לא יגיע למליאה עד שיהיה דיון בקבינט שבו אוכל לשקף את כל ההערכות המקצועיות שאני לא יכול להציג כאן. השר בן גביר, אני חולק על הערכת המצב שלך באופן מוחלט. בטח כשאנחנו במהלך משולב, גם צבאי וגם מדיני. אנחנו רוצים להשיב את כל החטופים - והדיון הזה לא עוזר לנו".