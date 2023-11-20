בוועדה לביטחון לאומי נערך בשעה זו דיון סוער, בנוגע לחקיקת החוק לעונש מוות למחבלים | למרות התנגדות ראש הממשלה לעסוק בחוק בעת שדנים על עסקת טראמפ, בן גביר הבהיר בוועדה כי הוא חושב אחרת | תיעודים וסיקור מהדיון (חדשות, פוליטי)
מפלגתו של בן גביר מנסה להעביר את חוק עונש מוות למחבלי הנוח'בה | לאחר הביקורת הרבה שהוטחה במפלגה ובעומד בראשה על העיתוי של הגשת הצעת החוק, בזמן שמשפחות ממתינות לתשובה האם יש עסקה לשחרור החטופים, בן גביר מנסה להסביר מה עומד מאחורי המהלך (חדשות, פוליטי)
בבוא הזמן כשנגיע לקלפי, נזכור היטב כולנו ובטח מי מאיתנו שמזדהה פוליטית עם האג'נדה של 'עוצמה יהודית', נזכור שמדובר באנשים חסרי ערכים ורגישות אנושית מינימלית | הרב דב פוברסקי בטור דעה על חוק עונש מוות למחבלים (דעות)
עוצמה יהודית: "הוסכם כי בשל התעצמות מעשי טרור יחוקק חוק עונש מוות למחבלים לפני העברת התקציב" • נתניהו הבטיח לציונות הדתית כי יחיל ריבונות ביהודה ושומרון וכי יינתנו הטבות מס למתיישבים • פחות מיממה אחרי שהכריז ראש הממשלה המיועד "עלה בידי", פרטים מההסכמים הקואליציוניים נחשפים (חדשות פוליטי)