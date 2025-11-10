עימות סוער התרחש הערב (שני) במליאת הכנסת, כאשר בזמן הדיון בחוק עונש מוות למחבלים, איימן עודה ניסה לתקוף את השר בן גביר והורחק בידי סדרנים הכנסת.

ח״כ לימור סון הר מלך שעמדה בראש המליאה החלה לסלק מתפרעים ובהם איימן עודה ואחמד טיבי. בן גביר צעק בחזרה לעבר לחברי הכנסת הערבים: "אתם תומכי טרור".

לפי זמן קצר, החל הדיון במליאה על הצעת חוק עונש מוות חובה למחבלים של ח״כ לימור סון הר מלך בקריאה ראשונה, בנוסף אף הוצמדה אליה הצעה דומה של ח״כ פורר.

בקאוליציה העבירו את ההצעה עלסוף סדר היום במשכן, כדי שחברי הכנסת של יש עתיד יוכלו להיעדר. הרוב לבינתיים מובטח.