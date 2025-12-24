מליאת הכנסת צפויה להעביר היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בהסכמה על אירועי השביעי באוקטובר, האופוזיציה הזועמת הפנתה את הגב בעת שח"כ קלנר, יוזם החוק הציג את החוק - והוצאו מחוץ למליאה.

מספר משפחות שכולות הגיעו היום למשכן, כדי לנסות לשכנע חברי כנסת שלא לתמוך בחוק ובוועדת החקירה, והביעו את רצונם להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

לאחר מספר נאומים סוערים - של אופוזיציה וקואליציה, כאשר כל אחד הציג את העמדה שלו, עלה חבר הכנסת אריאל קלנר, יוזם החוק של ועדת החקירה הפרלמנטרית להציג את החוק.

חברי הכנסת מהאופוזיציה שהיו במליאה, הפנו כולם את גבם לקלנר וחלקם אף הניפו שלטים בהם נכתב: "די לטיוח", גם מספר משפחות שכולות שהיו ביצע, הפנו את הגב לקלנר.