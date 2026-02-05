ברקע חקירות פרשיות הבילד שנמשכת גם בימים אלו, השר לשעבר גדי איזנקוט, טען הבוקר (חמישי) כי נגרם נזק רב יותר ממה שדובר.

בריאיון לכאן חדשות, אמר איזנקוט, כי הדלפת המסמך לבילד סיכנה מקור חשוב מעזה שהעביר מידע לישראל.

לדבריו: "הוא היה אחד המקורות החשובים שהיו לישראל ברצועה בכל הנוגע למצבם של החטופים".

"ראש הממשלה נתניהו", הסביר איזנקוט: "היה אחד משותפי הסוד לזהותו של המקור. ואם הוא יטען שלא, היה עליו לברר את הדבר לפני שנתן אישור להדלפה. אני יודע איזה תועלת מבצעית המקור הזה הביא כשאני הייתי רמטכ"ל. נתניהו אפשר להדליף את זה לערוץ 12 בהתחלה ואחרי זה לבילד, הוא סיכן את המקור המודיעיני".

לגבי המעורבות של הנגד ארי רוזנפלד, אמר איזנקוט: "הוא ידע מה המקור, כי הוא היה קצין הביטחון שלו. שמו אותו כדי לשמור על המקור. רק כ-10-20 אנשים היו מקבלים את המידע הזה, אז הוא בגד ונותן את המידע הזה לאזרח אלי פלדשטיין".