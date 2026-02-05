כיכר השבת
"סיכן אותנו"

גדי איזנקוט חושף: זה הנזק הגדול יותר שקרה עם העברת המידע מ'בילד'

מי שהיה שר בקבינט בזמן המלחמה וכיום עומד בראשות מפלגת ישר, התראיין וסיפר, כי הנזק שנעשה בהדלפת המסמך ל'בילד', היה גם נזק למקור החשוב שהיה לישראל ברצועת עזה (חדשות ביטחון)

6תגובות
אלי פלדשטיין | ארכיון (צילום: Sraya Diamant/Flash90)

ברקע חקירות פרשיות הבילד שנמשכת גם בימים אלו, השר לשעבר גדי איזנקוט, טען הבוקר (חמישי) כי נגרם נזק רב יותר ממה שדובר.

בריאיון לכאן חדשות, אמר איזנקוט, כי הדלפת המסמך לבילד סיכנה מקור חשוב מעזה שהעביר מידע לישראל.

לדבריו: "הוא היה אחד המקורות החשובים שהיו לישראל ברצועה בכל הנוגע למצבם של החטופים".

"ראש הממשלה נתניהו", הסביר איזנקוט: "היה אחד משותפי הסוד לזהותו של המקור. ואם הוא יטען שלא, היה עליו לברר את הדבר לפני שנתן אישור להדלפה. אני יודע איזה תועלת מבצעית המקור הזה הביא כשאני הייתי רמטכ"ל. נתניהו אפשר להדליף את זה לערוץ 12 בהתחלה ואחרי זה לבילד, הוא סיכן את המקור המודיעיני".

לגבי המעורבות של הנגד ארי רוזנפלד, אמר איזנקוט: "הוא ידע מה המקור, כי הוא היה קצין הביטחון שלו. שמו אותו כדי לשמור על המקור. רק כ-10-20 אנשים היו מקבלים את המידע הזה, אז הוא בגד ונותן את המידע הזה לאזרח אלי פלדשטיין". 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
אני היחיד שלא מאמין לו ש"הוא יודע"?
דוד
5
כל הכבוד לאייזנקוט על החרדה שלו לביטחון המקור ולביטחון ישראל רק מענין למה לא מטריד אותו ההדלפה של הפצרית שהיא יותר מסוכנת לביטחון המדינה כפשוטו וגרמה נזק עולמי? מעניין?
יחיאל
4
וגם הקריאות לסרבנות לא הטרידו אותו והקריאות של כל בכירי השמאל הלשעברים שהוציאו דיבת הצבא לעולם גם לא הטרידו אותו רק עכשיו שזה נוגע לביבי הוא עושה פרצוף מודאג לביטחון המקור.צביעות במיטבה
יחיאל
3
חחח יש אלפי הדלפות של הבכירים, פתאום איזה מסמך קטן ומביך אותם הוא הכי קריטי. אייזנקוט מברבר על מקור מימיו כרמטכל. נו, מקור כלכך טוב, כל התקופה הזו, ולא ידעתם שחמאס מתכנן משהו??
אשרי
2
קשקוש הרוצה לשקר ירחיק עדותו.
גלי (לא האמא של הגנב)
1
שקרן
קצת לחשוב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר