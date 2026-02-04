הדגל השחור של פוקס: האיום הישיר על בג"ץ וגיוס חרדים בכפייה

מול מאות מנהלים המומים, עו"ד יוסי פוקס לא עצר באדום. במושב 'אחד על אחד' עם קלמן ליבסקינד, הוא שלח מסר חד לבית המשפט העליון, הבהיר לאהרון ברק שהחגיגה נגמרה, והטיל פצצה בסוגיית הגיוס. "השכל חייב לנצח את הבטן", הצהיר פוקס בנאום דרמטי.
האם אנחנו בדרך להתנגשות חזיתית שבה איש הישר בעיניו יעשה, או שמדובר בשלום בית מאולץ רגע לפני המפץ הגדול?
פקודה בלתי חוקית בעליל: הקו האדום שנמתח מול בג"ץ
מזכיר הממשלה לא היסס להשתמש במושגים הלקוחים מעולם המלחמה כדי להבהיר את עמדת הקרמלין הישראלי. כשנשאל על האפשרות שבג"ץ יורה על פיטורי השר בן גביר, הדהים פוקס את השומעים: "זו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס עליה". לדבריו, מדובר בחילול הקודש של הדמוקרטיה וברמיסת הפרדת הרשויות. פוקס הבהיר כי הממשלה לא תתקפל בפני מה שהוא מכנה "הטיוח בפרשת הפצ"רית", והצהיר כי הרפורמה המשפטית חוזרת ובגדול, פשוט כי הציבור כבר לא יכול לסבול את האיפה ואיפה.
לא בכלא, אלא באלונקה: הצופן של פוקס לגיוס החרדים
בנוגע לסוגיה הבוערת ביותר בחברה הישראלית, פוקס קבע כי הניסיון לגייס חרדים "עכשיו" הוא טעות אסטרטגית שנובעת מקוצר ראייה. "במקום לגשר - נקים מתקני כליאה?!", תהה המזכיר ושלח עקיצה כואבת לתנועות המחאה.
הוא הציב יעד שאפתני של אלפי לוחמים חרדים שיכנסו תחת האלונקה יחד עם בנו הלוחם, אך הדגיש כי מדובר במלאכת מחשבת של תהליכים ארוכים ולא בכפייה דורסנית. לדבריו, כפי שהציונות הדתית חוללה מהפכה בצבא, כך יקרה גם בעולם החרדי – אם רק נשכיל להושיט יד ולא אזיקים.
