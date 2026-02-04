הדגל השחור של פוקס: האיום הישיר על בג"ץ וגיוס חרדים בכפייה

מול מאות מנהלים המומים, עו"ד יוסי פוקס לא עצר באדום. במושב 'אחד על אחד' עם קלמן ליבסקינד, הוא שלח מסר חד לבית המשפט העליון, הבהיר לאהרון ברק שהחגיגה נגמרה, והטיל פצצה בסוגיית הגיוס. "השכל חייב לנצח את הבטן", הצהיר פוקס בנאום דרמטי.

האם אנחנו בדרך להתנגשות חזיתית שבה איש הישר בעיניו יעשה, או שמדובר בשלום בית מאולץ רגע לפני המפץ הגדול?

יוסי פוקס במתקפה על בג"ץ ( צילום: אלעד זגמן )

