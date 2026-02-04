ראשי האוניברסיטאות והמכללות בחרו להחרים ולקרוא לבטל את הדיון, שנערך היום (רביעי) בועדת החינוך בראשות ח״כ צבי סוכות, בנוגע להסתה באוניברסיטאות.

ועדת החינוך קיימה היום דיון דחוף בנוגע להסתה בקמפוסים. הדיון התקיים ביוזמת תא הסטודנטים ״דרור״ של מפלגת הציונות הדתית, בעקבות תחקיר שפרסם הת״א על שורת אירועי תמיכה בטרור שקיים תא הסטודנטים ג׳פרא של מפלגת בל״ד.

ח"כ צבי סוכות פתח את הדיון, בפניה לראשי האוניברסיטאות והמכללות: "ההחלטה שלכם להחרים את הדיון שמבוססת על הטענה שאין דבר כזה זה קודם כל מעציב, מפני שאני כל כך רוצה לקוות שאתם לא מונעים דיונים גם אצלכם באקדמיה. תבואו ותשמעו, יש טענות, תבואו ותגידו מה אתם עושים, כי לבוא ולהגיד אין הסתה בכלל, זה לא מכבד אתכם".

במהלך הדיון הציג ח״כ סוכות מספר מיצגים מאירועי הסתה שהתרחשו באוניברסיטה העברית, שאף טרחו לפרסם את התגובה שלהם לדיון על כך שאין אירועי הסתה באקדמיה.

ח״כ סוכות חתם את דבריו בכך ש"החרמת הדיון זהו מעשה שקודם כל מבזה את הכנסת וזה בעיקר טמינת ראש בחול מול תופעה שקיימת אצלכם בבית. הדברים האלה קיימים ואתם מתעלמים מהם".

ח"כ אביחי בוארון: "עד שלא ננקה את האקדמיה ממסיתים לטרור ומפגיעה בחיילי צה"ל - לא עשינו את תפקידנו. נמשיך עד שנגיע ליעד, שחופש ביטוי הוא לא חופש שיסוי."

בדיון השתתפו סטודנטים מהתא שהעידו על מקרים בהם הם נתקלו של הסתה ותמיכה בטרור בקמפוס.

חנה קורן, יו״ר תאי הסטודנטים ״דרור״, פנתה לראשי האוניברסיטאות בקריאה לפיה עצירת ההסתה נתונה בידיים שלהם בלבד. היא העידה על שורת אירועי תמיכה בטרור באקדמיה, שיתפה כיצד הצוות לניטור הסתה של תא דרור הוקם, והעידה על מטלה שהיא עצמה נדרשה לבצע ולנתח בצורה אובייקטיבית טקסט על רצח עם בעזה.

״כשהמרצה נתן את המטלה הזדזעזתי״, העידה קורן. ״שאלתי את המרצה מה זה אמור להיות, אבל הוא דרש ממני ומכל שאר הסטודנטים לנתח את הטקסט בצורה אובייקטיבית, ואמר לנו ש״לא מעניינת אותו הדעה שלנו״.

עוד היא הוסיפה: ״אנחנו בתא דרור לא מוכנים לעמוד מנגד. לפני כחודשיים הקמנו את הצוות לניטור הסתה בקמפוסים. תשאלו למה צוות כזה נצרך? לא היה שבוע מהיום שהקמנו אותו בלי אירועי הסתה שנוטרו, שאת חלקם הזכרתי כאן עכשיו״.

קורן הוסיפה להעיד כי ״לא היה שבוע בלי מקרים של תמיכה בטרור, של חומרים נגד חיילי צה״ל, ושוב בשם אותו חופש הסתה שממלא את הקמפוסים. עמדנו בקשר עם הנהלות של חלק מהאוניברסיטאות שתמיד השליכו את האחריות על המשטרה, לטיפול במקרי הסתה, אך ההתנערות הזו לא מקובלת. אני קוראת מכאן לראשי האוניברסיטאות שמחרימים את הדיון הקריטי הזה: עצירת ההסתה בקמפוסים היא בידיים שלכם, אם רק תרצו. ההסתה בקמפוסים פוגעת בי אישית, ובכל אחד מהסטודנטים האחרים, והגיע הזמן לעצור אותה״.

אליאב דבח, ראש תא הסטודנטים ״דרור״ באוניברסיטת אריאל, וסטודנט למדעי המדינה, העיד: ״באוניברסיטה פגשנו את השנאה מקרוב. במלחמה עם איראן, הייתה קבוצה של ערבים שדפקו על דלתות בזמן האזעקות וצעקו נגד ישראל, זה כבר הסתה ברורה לטרור ולרצח ואסור לנו לעמוד בשתיקה מול זה. אנחנו קוראים לממשלת ישראל לסגור את כל תאי בל"ד באוניברסיטאות בארץ, ולהפסיק את מימונם באופן מיידי, בגין הסתה לטרור במוסדות החינוך של מדינת ישראל״. לאחר מכן הקריא דבח מכתב שחברו המשרת במילואים כתב בנושא.