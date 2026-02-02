רה"מ נתיהו במליאה - צילום: ערוץ כנסת רה"מ נתיהו במליאה | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 1:49 רה"מ נתיהו במליאה ( צילום: ערוץ כנסת )

היום (ט"ו בשבט), יום הולדתה המסורתי של הכנסת, עמדו אירועי 'בית פתוח' במשכן הכנסת בסימן 60 שנה לטקס החנוכה של המשכן הקבוע בגבעת רם. למעלה מ-2,000 מבקרים מכל רחבי הארץ - חיילים, שוטרים, שורדי שואה, תלמידי בתי ספר וגנים - השתתפו באירועים המיוחדים.

לוחמי משמר הכנסת, בבגדי שרד, ערכו מסדר כבוד וצעדו באופן טקסי ברחבת הכנסת, עד להנפת הדגל לראש התורן. בשעות הבוקר התקיימו נטיעות מיוחדות, כמיטב המסורת של חג האילנות. כזכור, הכנסת עברה למשכן הנוכחי לפני 60 שנה ב-1966, לאחר שפעלה 16 שנים בבית פרומין במרכז ירושלים.

הרב אביעד גוטמן רב הכנסת

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה

'כעץ שתול על פלגי מים'

יו"ר הכנסת התייחס לפסוק מתהילים המתאים במיוחד לט"ו בשבט: "'וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי־מָיִם, אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעִתּוֹ וְעָלֵהוּ לֹא יִבּוֹל'. יום הולדתה של הכנסת, בית העם, חל מדי שנה בט"ו בשבט כדי שנזכור כי עם ישראל הוא כעץ שתול על פלגי מים - ששורשיו עמוקים באדמתו וגזעו נאחז בה בעוצמה, וגם כאשר הרוחות סוערות בעת הנכונה הוא שב ומניב פרי".

אוחנה המשיך והדגיש: "אנו, כעץ שבפסוק, נטועים חזק באדמה הזו, במסורת היהודית, באמונה ובצדקת דרכנו". דבריו משקפים את הקשר העמוק בין סמליות חג האילנות לבין חוסנה של מדינת ישראל ומוסדותיה הדמוקרטיים.

הרב אביעד גוטמן, רב הכנסת, הוסיף מסר רוחני: "שורשיו של האדם הם האמונה, גזעו של אדם זה האישיות שלו. הגזע הוא צינור בין השורשים לענפים והעלים שמבטאים את מעשיו של האדם. כשם שהאילן נותן ומעניק לעולם את פירותיו, כך האדם מעניק לעולם מיצירת כפיו".

יור הכנסת בנטיעות טו בשבט

מוזיאון הכנסת ואירועים נוספים

לפני כחצי שנה נפתח במשכן הכנסת מוזיאון הכנסת, שבו ביקרו כבר למעלה מ-35,000 איש. היום גם המוזיאון לבש חג, ונערכו בו אירועים מיוחדים לרגל 60 שנה למעבר למשכן הקבוע בגבעת רם. האירועים כללו תערוכות, הרצאות וסיורים מודרכים המתארים את תולדות הכנסת ואת חשיבותה כמוסד מרכזי בחיי האומה.

יום הולדתה של הכנסת בט"ו בשבט מהווה הזדמנות לחזק את הקשר בין האזרחים למוסדות הדמוקרטיה, ולהדגיש את חשיבות השתתפות הציבור בעיצוב עתיד המדינה. האירועים המגוונים שהתקיימו היום משקפים את הרצון להנגיש את הכנסת לכל שכבות האוכלוסייה ולחזק את התחושה שבית העם פתוח לכולם.