הליכוד נגד מוטי בבצ'יק: "איננו שופטים אדם בשעת צערו"

מוטי בבצי'ק, עוזרו של ח"כ יצחק גולדקנופף, התראיין ל'ידיעות אחרונות' ותקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתגובה, בחרו במפלגת הליכוד להגיב בצורה חריפה.

בראיון ליאיר אטינגר אמר בבצ'יק: "אין לי אמון בנתניהו", וזאת בשל העובדה שבניגוד לסיכום המוקדם, עדיין לא העבירו את חוק הגיוס והציבור החרדי סובל מסנקציות כלכליות כבדות.

בבצ'יק הצהיר: "לא נחתום יותר על מכתבי נאמנות לנתניהו ולגוש שלו. היינו הראשונים שחתמנו. יכול להיות שזו הייתה טעות. נתניהו עומד עם טראמפ ונואם נאומים על ביטחון וארץ ישראל, ושוכח שיש לו ממשלה בזכותנו. יש לנתניהו רגל אחת חרדית, והוא מזלזל בה. אם נתניהו לא ינצח, אני לא חושב שהחרדים ילכו איתו שוב לאופוזיציה".

על ההוראה של נתניהו לפטר אותו ממשרד השיכון אחרי ההתפטרות של גולדקנופף אמר: "אמרתי למי שאמרתי: תגיד לנתניהו, אתה חושב שאתה יכול לחסל אותי פוליטית, כמו שאם אתה אומר שגדעון סער או אביגדור ליברמן הפכו להיות שמאל אז אתה מחסל אותם פוליטית? אני לא פה בשם עצמי. אני פועל בשם האדמו"ר, יש לי רֶבֶּה. כל חסיד גור, אם הרבה יגיד לו שימין זה שמאל, אז זה מה שהוא יעשה. זה שתשלח את ינון מגל, ברדוגו וכל הצייצנים נגדי לא יזיז לאדמו"ר מגור כי יש לו דרך, יש לו עקרונות".

בתגובה נמסר ממפלגת הליכוד: "הציבור החרדי הוא חלק אורגני מהמחנה הלאומי, שותף טבעי לממשלות הימין בראשות ראה״מ נתניהו ואף פוליטיקאי לא יוכל לשנות זאת. לגבי מוטי בבצ׳יק, איננו שופטים אדם בשעת צערו ומאחלים לו בהצלחה בדרכו".