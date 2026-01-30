כיכר השבת
הליכוד נגד מוטי בבצ'יק: "איננו שופטים אדם בשעת צערו"

בתגובה לראיון של מוטי בבצ'יק בו אמר שהחרדים כבר לא חלק מגוש הימין וכי נתניהו שיקר לציבור החרדי, בחרו במפלגת הליכוד להגיב בחריפות רבה (חדשות)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מוטי בבצי'ק, עוזרו של ח"כ יצחק גולדקנופף, התראיין ל'ידיעות אחרונות' ותקף את ראש הממשלה . בתגובה, בחרו במפלגת הליכוד להגיב בצורה חריפה.

בראיון ליאיר אטינגר אמר בבצ'יק: "אין לי אמון בנתניהו", וזאת בשל העובדה שבניגוד לסיכום המוקדם, עדיין לא העבירו את חוק הגיוס והציבור החרדי סובל מסנקציות כלכליות כבדות.

בבצ'יק הצהיר: "לא נחתום יותר על מכתבי נאמנות לנתניהו ולגוש שלו. היינו הראשונים שחתמנו. יכול להיות שזו הייתה טעות. נתניהו עומד עם טראמפ ונואם נאומים על ביטחון וארץ ישראל, ושוכח שיש לו ממשלה בזכותנו. יש לנתניהו רגל אחת חרדית, והוא מזלזל בה. אם נתניהו לא ינצח, אני לא חושב שהחרדים ילכו איתו שוב לאופוזיציה".

על ההוראה של נתניהו לפטר אותו ממשרד השיכון אחרי ההתפטרות של גולדקנופף אמר: "אמרתי למי שאמרתי: תגיד לנתניהו, אתה חושב שאתה יכול לחסל אותי פוליטית, כמו שאם אתה אומר שגדעון סער או אביגדור ליברמן הפכו להיות שמאל אז אתה מחסל אותם פוליטית? אני לא פה בשם עצמי. אני פועל בשם האדמו"ר, יש לי רֶבֶּה. כל חסיד גור, אם הרבה יגיד לו שימין זה שמאל, אז זה מה שהוא יעשה. זה שתשלח את ינון מגל, ברדוגו וכל הצייצנים נגדי לא יזיז לאדמו"ר מגור כי יש לו דרך, יש לו עקרונות".

בתגובה נמסר ממפלגת הליכוד: "הציבור החרדי הוא חלק אורגני מהמחנה הלאומי, שותף טבעי לממשלות הימין בראשות ראה״מ נתניהו ואף פוליטיקאי לא יוכל לשנות זאת. לגבי מוטי בבצ׳יק, איננו שופטים אדם בשעת צערו ומאחלים לו בהצלחה בדרכו".

10
אכן נודע הדבר, הם איתנו מאינטרס קטן, לא מעניין אותם לא חרדים ולא רבנים ולא דת, רק שקרניהו
יוחנן
9
בבציק הביתה
אשרי המאמין
8
אבל הבוס שלך בכל זאת הסתדר איכשהוא ב"ה ושייט בדנובה...
ציבור חרדי סובל מסנקציות כלכליות?
7
מר בבצ'יק, אתה רק איש אחד, יהודי חרדי ירא שמים אבל איש אחד ואני לא רואה את כל הציבור החרדי היקר בישראל הולך אחריך ואתה ממה שניסית לדלות גם לא איזה כבוד רב גדול בתורה או אדמו"ר ולכן קשה לי להאמין שהציבור החרדי נוהר אחריך או מציית לך!!! ברוך השם הציבור החרדי הנפלא פיקח עם כל התכונות הנפלאות. שבת שלום
הישיש
אותו מגיב גם הוא יודע בלב שאנחנו הפראיירים רק שמה אכפת לו העיקר שימשיכו כך גם הלאה שיחטפו עוד ועוד אולי הגיע הזמן שמישהו אחראי יעצור את הרכבת הזו שדוהרת לתהום בהובלת חכינו היקרים מדבש ונופת צופים כמובן
מנחם
6
ביבי מהתל ומשקר אותם כל הזמן, סמוטריץ' ובן גביר ידעו את זה מראש, ולפני הקמת הממשלה הם סחטו ממנו כל מה שאפשר, הם ידעו שמביבי השקרן אפשר לקחת רק במזומן. החרדים המה יפינקים העבדים הנרצעים קיבלו ממנו הבטחות על גבי הבטחות באשראי, ואלו התוצאות.
פלוני
5
אחלה בבציק סוף סוף מישהו נורמלי שמדבר לענין
שמוליק
4
חוצפנים, מדברים על אדמורי"ם (בלי קשר אם אני חסיד שלו או לא, הוא אדמו"ר, ויש לו עשרות אלפי חסידים שמאמינים לו)
חיים
3
בסוף , הוא צודק בכל מילה בבציק אבל לא חכם ....
משה
2
סוף סוף בבציק אומר את מה שכולם חשבו בלב ולא העזו לאמר ''המלך הוא עירום'' ובנמשל זה הציבור שלנו מה לא עשינו בשבילם ומה קבלנו בסוף גם אכלנו את הדגים המקולקלים וגם גורשנו מהעיר לא רק לא נתנו מה שהבטיחו אלא גם כל הזמן חוטפים עוד ועוד גזירות מספיק כבר להיות הפראיירים והמפגרים של גוש הימין [כן כן זה מה שכ
מנחם
1
דברי חכמה דיבר בבציק סוף סוף ועכשיו חברים מי הבא בתור שיפול לו האסימון או שאולי נעשינו מזוכיסטים ופראיירים אולי האהבה לביבי מעוורת עיני חכמים [החרדים מאוד חכמים ודוקא כאן הם נפלו כמו ילדים קטנים והם אפי' עוד לא קולטים את זה] די..... די.... די..... ממתי נהינו שק חבטות לכל המעוניין
אליהו

