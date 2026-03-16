לפיד ניסה להסביר: "לא נהוג להגיש אי-אמון בזמן מלחמה, אבל בכל זאת הגשתי"

האופוזיציה בהובלתו של היו"ר חבר הכנסת יאיר לפיד, הגישה היום, בזמן מלחמה הצעת אי אמון נגד הממשלה | לפיד ניסה להסביר מדוע עשו זאת - למרות שזה לא נהוג | צפו וטקבקו אם השתכנעתם (חדשות כנסת)

דבריו של לפיד, היום (צילום: ערוץ כנסת)

ראש האופוזיציה , נאם לפני זמן קצר (שני) קודם הגשת הצעת אי אמון במליאת הכנסת וניסה להסביר מדוע האופוזיציה הגישה זאת במהלך .

"לא רציתי להגיש היום הצעת אי אמון, אך לא השארתם ברירה", פתח לפיד וניסה להסביר: "כשזה מגיע לאינטרסים שלכם ולכסף המושחת שלכם, המלחמה לא מעניינת לכם את קצה הזרת".

לדבריו: "שמנו את הצעת אי האמון היום כדי שלא תתבלבלו, כדי שלא תחשבו לרגע שלא שמנו לב. כי אנחנו פה, ועל יש עתיד אפשר לסמוך שלא נוריד מכם את העיניים לרגע. נלחם גם בכל החוקים הרעים האלה".

לסיום אמר לפיד: "אנחנו נעזור למלחמה במשמרות המהפיכה ב, ואנחנו נלחם בחוקי ההפיכה פה בכנסת. אנחנו יודעים לעשות את שני הדברים במקביל".

מסיעת כחול לבן בראשות נמסר: "ברקע המאמץ המלחמתי וכצעד של סולידריות, סיעת כחול לבן לא תשתתף בהצבעת אי האמון בכנסת היום (יום ב׳)".

יו״ר סיעת כחול לבן פנינה תמנו שטה: ״עמדתנו לא השתנתה, הממשלה הזאת צריכה להתפרק וללכת הביתה. אבל בשעה שטייסנו חגים מעל שמי טהרן ולוחמינו עושים את דרכם ללבנון ובגזרות נוספות - ראוי להביע סולידריות ולדחות את ההצבעה על אי האמון למועד אחר. נאה דורש נאה מקיים - אנחנו דורשים מהקואליציה להפסיק לפלג, ולכן ראינו לנכון לא להשתתף בהצבעה הזו״.

21
לא נעים לכנות אותך אוויל בזמן מלחמה... ובכול זאת אתה אוויל.
יהודה ק.
20
פשוט הבן אדם הכי אטום בעולם
☠️☠️☠️☠️☠️☠️
19
לא נעים לכנות אותך אוויל בזמן מלחמה... ובכול זאת אתה אוויל.
יהודה ק.
לא נעים לומר שנבנו בפעם הראשונה שכתבת את זה . אבל הבנו.
שכל
18
איזו ברכה בשביל ביבי שזאת האופוזיציה
דוד
17
הבחור שחקן ובעל יכולת מתקדמות לבצע תעלולים ופעלולים. אולי נסדר לו עבודה בהבימה
שחקן לנצח
16
מחילה מכבודו אבל דיברת מה זה הרבה לא היה לי סבלנות להקשיב... פעם הבאה תשתדל לתמצת יותר את השטויות -אין לי זמן לזה באמת... אני עסוק מדי בשביל להקשיב לדברים משעממים כאלו...
חזקי
15
לפיד והיפוכו תומך ונותן הצעת אי אימון פורים טפש
משה
14
הבחור עושה הכול בשביל לצאת מפגר
יאיר
13
6 מיליארד זה פחות מ54 מיליארד כסף למחבלים בראשות עבעס שאתם העברתם
משה
12
אני השתכנעתי לגמרייייי. שהוא נפל על הראש
אלי

