כיכר השבת
תיעוד מרתיח | צפו

חרפה במליאה: אחמד טיבי צעק על האב השכול; "גם לי נהרגו קרובי משפחה בעזה"

ח"כ טיבי הגיב לצעקות מהיציע בתיעוד מרתיח: "גם לי נהרגו קרובי משפחה בעזה, מתוכם שני ילדים" • האב השכול איציק בונצל קטע את נאומו בכנסת | הדרמה בדיון על הצעת חוק נגד מחבלי נוחבה (פוליטי מדיני)

3תגובות
המשפחות השכולות נגד טיבי
המשפחות השכולות נגד טיבי| צילום: צילום: ערוץ כנסת

סערה חריפה פרצה היום (שני) במליאת הכנסת במהלך דיון על הצעת חוק להעמדה לדין של מחבלי נוחבה, כאשר ח"כ אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל) התעמת עם בני משפחות שכולות שנכחו ביציע. בעת שטיבי עלה להציג הסתייגות לחוק, פרצו צעקות מהיציע, ובהן קריאות "בושה" ו"תומך טרור".

"אני מכבד את הכאב של כל משפחה שכולה", אמר טיבי למרות הצעקות שהמשיכו להישמע מהיציע מצד משפחות שכולות. "אבל מעטים מאוד האנשים מתוך המשפחות שניצלו את הכאב שלהם לצרכים פוליטיים. רוב המשפחות השכולות הן אציליות".

אחמד טיבי נגד האב השכול
אחמד טיבי נגד האב השכול| צילום: צילום: ערוץ כנסת

בשיא העימות, כשהצעקות התגברו, טיבי בחר לשתף בפרט מרתיח: "גם לי נהרגו קרובי משפחה ב, מתוכם שני ילדים. אני לא מנצל את זה פוליטית ולא מבקש נקמה. אני מבקש לעבור למציאות אחרת, שבה לא יהיה שכול לא לישראלים ולא לפלסטינים".

בין המוחים ביציע היה גם עו"ד איציק בונצל, אביו של סרן עמית בונצל הי"ד שנפל בלחימה ברצועת עזה.

עמית בונצל (צילום: דובר צה"ל)

בתיעוד רואים את טיבי פונה ישירות לעבר בונצל ואמר: "אתה אורח כאן. אז מה אם אתה אבא שכול? גם לי נהרגו מבני משפחתי ואני לא מתנהג כמוך". הדברים עוררו זעם נוסף ביציע, והסדרנים נאלצו לפנות חלק מהמוחים מהמקום.

הדיון עצמו עסק בהצעת חוק להעמדה לדין של מחבלי נוחבה שביצעו את הטבח ב-7 באוקטובר. טיבי, שהציג הסתייגות להצעה, טען כי "ניצול פוליטי של הכאב" פוגע במשפחות השכולות עצמן. אולם דבריו התקבלו בזעם בקרב בני המשפחות שנכחו באולם.

מחוץ לאולם בית המשפט (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שטיבי מעורר סערה בהתבטאויותיו. לאחרונה קיבל מכתב אזהרה מההסתדרות הרפואית לאחר שכינה את השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר "פסיכופת", תוך שימוש בתפקידו כרופא.

חרבות ברזלאחמד טיבימשפחות שכולותדבר ראשוןאיציק בונצלעמית בונצל הי"ד

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
עו"ד דוד פטר אחרי שרואים את החרפה במליאה ואת הפגיעה במשפחות השכולות ברור שצריך אנשים כמוך בכנסת הגיע הזמן שתרוץ במפלגה קיימת ותביא את המשילות ואת העומק המשפטי שלך כדי לשנות את כללי המשחק הציבור זקוק לקול שקול ומקצועי כמו שלך במוקדי קבלת ההחלטות המחנה הלאומי מחכה לך
אריאל
2
מי זה היו"ר הטיפש שיושב שם - מתחנף אליו ומדבר אליו בעדינות בכפפות של משי - הושה! למה בכלל נותני לדבר בערבית - לך תדע מה הוא אומר שם...מדינה מטופשת..
אא
1
חוצפן הטיבי הזה! מעניין כמה יהודים נהרגו רחמנא ליצלן בגלל שני הבנים השהידים שלו
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר