סערה חריפה פרצה היום (שני) במליאת הכנסת במהלך דיון על הצעת חוק להעמדה לדין של מחבלי נוחבה, כאשר ח"כ אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל) התעמת עם בני משפחות שכולות שנכחו ביציע. בעת שטיבי עלה להציג הסתייגות לחוק, פרצו צעקות מהיציע, ובהן קריאות "בושה" ו"תומך טרור".

"אני מכבד את הכאב של כל משפחה שכולה", אמר טיבי למרות הצעקות שהמשיכו להישמע מהיציע מצד משפחות שכולות. "אבל מעטים מאוד האנשים מתוך המשפחות שניצלו את הכאב שלהם לצרכים פוליטיים. רוב המשפחות השכולות הן אציליות".

בשיא העימות, כשהצעקות התגברו, טיבי בחר לשתף בפרט מרתיח: "גם לי נהרגו קרובי משפחה בעזה, מתוכם שני ילדים. אני לא מנצל את זה פוליטית ולא מבקש נקמה. אני מבקש לעבור למציאות אחרת, שבה לא יהיה שכול לא לישראלים ולא לפלסטינים". בין המוחים ביציע היה גם עו"ד איציק בונצל, אביו של סרן עמית בונצל הי"ד שנפל בלחימה ברצועת עזה.

בתיעוד רואים את טיבי פונה ישירות לעבר בונצל ואמר: "אתה אורח כאן. אז מה אם אתה אבא שכול? גם לי נהרגו מבני משפחתי ואני לא מתנהג כמוך". הדברים עוררו זעם נוסף ביציע, והסדרנים נאלצו לפנות חלק מהמוחים מהמקום.

הדיון עצמו עסק בהצעת חוק להעמדה לדין של מחבלי נוחבה שביצעו את הטבח ב-7 באוקטובר. טיבי, שהציג הסתייגות להצעה, טען כי "ניצול פוליטי של הכאב" פוגע במשפחות השכולות עצמן. אולם דבריו התקבלו בזעם בקרב בני המשפחות שנכחו באולם.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שטיבי מעורר סערה בהתבטאויותיו. לאחרונה קיבל מכתב אזהרה מההסתדרות הרפואית לאחר שכינה את השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר "פסיכופת", תוך שימוש בתפקידו כרופא.