סערה תקשורתית פרצה הבוקר (רביעי) לאחר שמגיש הרדיו אריה גולן ב'כאן רשת ב' פתח את תוכניתו בהשתלחות חריפה ביו"ר 'הציונות הדתית' השר בצלאל סמוטריץ', בעקבות דבריו על טבחשמחת תורה.

"בוקר טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית", פתח גולן את תוכניתו. "אדוני, מכיוון שמעולם לא התראיינת ביומן הבוקר, אז אין ברירה אלא לשאול אותך שאלה אחת בדרך הזה שנותרה לנו".

גולן המשיך ואמר: "מר סמוטריץ', עם יד על הלב - אם יש לך איבר כזה בגופך - נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בשבעה באוקטובר היו נטבחים, חס ושלום, מאות מתנחלים ביהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את הטבח הנורא הזה למחדל טקטי? כן?".

בסיום דבריו הוסיף גולן: "האמת היא שכששומעים אותך מדבר כך על טבח ישראלים, שכנראה פחות יקרים לליבך, אז אולי מצעד הבהמות האמיתי - אינו מצעד הלהט"בים - שכך כינית אותו אז כשהיית עדיין פרחח צעיר".

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב לדברים ואמר: "אחרי שנה וחצי שחוקי התאגיד למיניהם שקידמנו היו תקועים, העברנו את חוק תקציב התאגיד של ח"כ בוארון לוועדת הכספים. עכשיו זה בידיו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ מילביצקי".

"מדובר בחוק קצר הממוקד בקביעת התקציב ובפיקוח על התקציב שאפשר להעביר בתוך חודש", הבהיר השר. "כמו שפעלתי להגשת החוק, לקידום החוק בוועדת השרים ולהעברתו בטרומית, כך אמשיך לקדם את הליכי החקיקה ככל שהכנסת תאפשר זאת. בידינו הדבר".

העיתונאי קלמן ליבסקינד, שמשדר גם הוא ב'כאן רשת ב', הגיב בחריפות: "השעה שבע. עוד בוקר שבו אזרחי ישראל זכאים לשאול למה הם צריכים שידורי תעמולה ציבוריים".

פרשן חדשות 12 עמית סגל הגיב: "הבעיה העיקרית עם דבריו של אריה גולן הבוקר אינה שנאת החינם - הבעיה שהיא לא חינם אלא על חשבוננו".

יצוין כי ההשתלחות של גולן מגיעה בעקבות דבריו של סמוטריץ' בריאיון ל-103FM, בו טען כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס "חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר". דבריו עוררו סערה פוליטית וגל תגובות חריפות, בראשן זו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

השר סמוטריץ' הבהיר מאוחר יותר כי לא התכוון לזלזל בטבח עצמו, אלא בהחלטה הפוליטית להקים ממשלה עם התנועה האסלאמית, שאותה כינה "תנועת אחות של חמאס".