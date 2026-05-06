"אם במקום קיבוצניקים היו נטבחים מתנחלים"

"למה צריכים שידורי תעמולה ציבוריים?" | אריה גולן השתלח בסמוטריץ' ועורר סערה

מגיש 'כאן רשת ב' אריה גולן פתח את תוכניתו בהשתלחות חריפה בשר האוצר • "אם במקום קיבוצניקים היו נטבחים מתנחלים - גם אז היית מגמד?" (עיתונות ומדיה)

אריה גולן, הבוקר (צילום: מתוך שידורי 'כאן')

סערה תקשורתית פרצה הבוקר (רביעי) לאחר שמגיש הרדיו אריה גולן ב'כאן רשת ב' פתח את תוכניתו בהשתלחות חריפה ביו"ר 'הציונות הדתית' השר , בעקבות דבריו על טבחשמחת תורה.

"בוקר טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית", פתח גולן את תוכניתו. "אדוני, מכיוון שמעולם לא התראיינת ביומן הבוקר, אז אין ברירה אלא לשאול אותך שאלה אחת בדרך הזה שנותרה לנו".

גולן המשיך ואמר: "מר סמוטריץ', עם יד על הלב - אם יש לך איבר כזה בגופך - נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בשבעה באוקטובר היו נטבחים, חס ושלום, מאות מתנחלים ביהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את הטבח הנורא הזה למחדל טקטי? כן?".

בסיום דבריו הוסיף גולן: "האמת היא שכששומעים אותך מדבר כך על טבח ישראלים, שכנראה פחות יקרים לליבך, אז אולי מצעד הבהמות האמיתי - אינו מצעד הלהט"בים - שכך כינית אותו אז כשהיית עדיין פרחח צעיר".

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב לדברים ואמר: "אחרי שנה וחצי שחוקי התאגיד למיניהם שקידמנו היו תקועים, העברנו את חוק תקציב התאגיד של ח"כ בוארון לוועדת הכספים. עכשיו זה בידיו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ מילביצקי".

"מדובר בחוק קצר הממוקד בקביעת התקציב ובפיקוח על התקציב שאפשר להעביר בתוך חודש", הבהיר השר. "כמו שפעלתי להגשת החוק, לקידום החוק בוועדת השרים ולהעברתו בטרומית, כך אמשיך לקדם את הליכי החקיקה ככל שהכנסת תאפשר זאת. בידינו הדבר".

העיתונאי קלמן ליבסקינד, שמשדר גם הוא ב'כאן רשת ב', הגיב בחריפות: "השעה שבע. עוד בוקר שבו אזרחי ישראל זכאים לשאול למה הם צריכים שידורי תעמולה ציבוריים".

פרשן חדשות 12 עמית סגל הגיב: "הבעיה העיקרית עם דבריו של אריה גולן הבוקר אינה שנאת החינם - הבעיה שהיא לא חינם אלא על חשבוננו".

יצוין כי ההשתלחות של גולן מגיעה בעקבות דבריו של סמוטריץ' בריאיון ל-103FM, בו טען כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס "חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר". דבריו עוררו סערה פוליטית וגל תגובות חריפות, בראשן זו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

השר סמוטריץ' הבהיר מאוחר יותר כי לא התכוון לזלזל בטבח עצמו, אלא בהחלטה הפוליטית להקים ממשלה עם התנועה האסלאמית, שאותה כינה "תנועת אחות של חמאס".

אני לא שומע גולן מעל 25 שנה לפחות. פעם עבד עלי שהקשבתי בדרכי לעבודה אבל חשתי רע ממנו וברוך השם נפטרתי ממנו כמו גמילה ולא רוצה לשמוע אותו מהמחשבה גם על העניים שלקחו להם הטלוויזיה כדי לשלם לגולן משכורות עתק ופה אני יכול לפרט אבל שיידע שיש איש אחד שלא סובל אותו!
הישיש
הוא שמאל הכי קיצוני שיש ואנחנו משלמים לו את המשכורת
יענקל'ה
ניסוח לקוי
נורא.
אריה! אריה! אריה! הוא זכאי! הוא זכאי! הוא צודק!!!
סמוטריץ'-מחדל טקטי.
שמאלן קיצון.. רק הם ברשות השידור לא נבחרים ! חבר מביא חבר . בדחוק כמו בית המשפט העליון בושה וחרפה
ינקלה
לא מבין למה לסמוטריץ מותר להגיד משהו רוצה וכשגולן אומר משהו כולם נזעקים צביעות
דן
אתה משווה?
אלי
העם משלם משכורת לסמוטריץ והעם בוחר אם הוא רוצה לשימוע אותו(בדיוק כמו שהעם בחר לא לישמוע את מרץ) העם משלם משכורת לגולן והעם לא יכול לבחור אן לשמוע אותו...
איווט

