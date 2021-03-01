האגודה לזכות הציבור לדעת פנתה לרשת 'קול ישראל' בבקשה להשעות את השדר אריה גולן. הסיבה לבקשה: ראיון שנערך עם ח"כ פרוש היה תוקפני וגבל בגזענות נגד חרדים. "האגודה מוחה על עמדתו של מר גולן כאילו הוא נציג ציבור ודעתו היא היחידה אשר מבטאת את העמדה הלאומית" (מדיה)
בראיון שהעניק הבוקר, התייחס יו"ר ש"ס לשעבר לאפשרות שישוב לפוליטיקה: "לא אתפוס את מקומו של איש", אמר. החרדים מקבלים פטור מהצבא על רקע נפשי? "לא תמצאו בחורים כאלה בישיבות פוניבז´ וחברון". פרשנים: בכירי קדימה מעריכים שדרעי יחבור לידידו הטוב, חיים רמון, כדי להפיל את הימין (ארץ)