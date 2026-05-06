כיכר השבת
יוֹם אֲשֶׁר בָרַחְתָּ

מסירות נפש וסיפוק של לב יהודי | כך נראתה הילולת הרשב"י במירון בעדשת המצלמה | התיעוד המלא

אש בהר, בוץ ביערות ודמעות בציון | הצלם ארי קופרשטוק ליווה את יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי באתרא קדישא מירון, בצל ההגבלות הביטחונית, ומגיש גלריה עוצמתית • מהתפילות שבקעו רקיעים בציון הקדוש ועד לריקודים הסוערים בחצר • וגם, מי באמת היו השמחים ביותר - אלו עם האישורים או אלו שטיפסו ב"דרך לא דרך"? • צפו בתיעוד ענק ומסכם (חרדים)

מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)

יום ההילולא קדישא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי באתרא קדישא מירון ייזכר השנה - שנת תשפ"ו, כאחד המורכבים והמרגשים שידע ההר. למרות המגבלות המחמירות והמצב הביטחוני, האש במירון לא כבתה לרגע, היא רק נדדה בין הסמטאות, הציון והשבילים הנסתרים של הרי הגליל.

הצלם ארי קופרשטוק, שידיו מלאו עבודה לאורך כל היממה, מגיש תיעוד ויזואלי נדיר ומסכם של יום ההילולא. המצלמה שלו נדדה בין פנים הציון הקדוש שם שפכו יהודים דמעות כמים בתפילות לישועת הכלל והפרט, לבין חצר המערה, שם פצחו ההמונים שזכו להיכנס למירון בריקודים של דבקות.

אך הסיפור האמיתי של מירון השנה לא התרחש רק ברחבה המגודרת. קופרשטוק יצא לתעד את הגעת ההמונים בדרכים עקלקלות, דרך היערות והוואדיות המקיפים את ההר. בגלריה הנרחבת לא ניתן שלא להבחין בפרדוקס המדהים: בעוד אלו שזכו לאישור רשמי ועלו להר בבטחה נראו לעיתים מבויישים או מאופקים, דווקא אלו שהגיעו בדרכים לא דרכים, במסירות נפש בלתי נתפסת ובטיפוס מפרך בין העצים, היו אלו שפניהם קרינו אושר עילאי.

הסיפוק היהודי של מי שהצליח להיכנס אל הכפר בהצלחה, בא לידי ביטוי בכל פריים בגלריה. זוהי שמחה שאינה תלויה בדבר, שמחה של מי שהרגיש שרבי שמעון קורא לו והוא הגיע.

מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות מירון ל"ג בעומר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מירוןתיעוד מרהיבארי קופרשטוקל"ג בעומר תשפ"ו

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

ש

מענק מיידי

ציקי גל|מקודם

יריות בעיר התורה והחסידות

||
1

יוֹם אֲשֶׁר בָרַחְתָּ

|

כיכר FM | האזינו

||
1

"העיקר הוא ללמוד את תורתו"

||
7

ניסו להגיע רגלית

||
9

וַאֲמַרְתֶּם כֹּה לֶחָי

|

"הגיע כאבא"

||
6

צפו ב'כיפות שחורות'

||
29

בלב רחוב שטראוס

|

אוֹר מֻפְלֶא רוּם מַעְלָה

|

צפו בגלריה

|

אוֹר תַּעֲלוּמָה

|

גלריה שטרם ראיתם

||
13

אש דת בבית וגן

||
6

בְּשִׁבְתּוֹ עִם חֲבֵרִים 

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר