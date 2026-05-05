האם אנחנו מתקרבים לחידוש הלחימה באיראן? הממשלה אישרה הערב (שלישי) את הארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 19 במאי, בעקבות בקשת שר הביטחון ישראל כ"ץ ועל רקע ההתפתחויות הביטחוניות. ההחלטה התקבלה במשאל טלפוני של חברי הממשלה.

לפי מסמכי ההחלטה, מדובר בהארכה נוספת של ההכרזה החלה על כלל שטח המדינה, שנקבעה בעקבות המצב הביטחוני המתמשך מאז סוף פברואר. המהלך נועד לאפשר למערכת הביטחון ולפיקוד העורף להמשיך ולהפעיל סמכויות מיוחדות, לרבות הנחיות והגבלות לציבור במידת הצורך, בהתאם להתפתחויות בשטח.

במקביל, בכאן חדשות דווח הערב כי ביום ראשון, הגיע השגריר האמריקני בישראל מייק האקבי הגיע לפגישה במשרד ראש הממשלה בנימין נתניהו - ביום בו לא בדרך כלל לא נקבעות שיחות דיפלומטיות.

הצעד החריג מעיד כי ישראל וארצות הברית מתאמות מהלכים לקראת אפשרות של חידוש לחימה באיראן. מוקדם יותר הערב אמרו בכירים אמריקנים לחדשות 12 כי "אם הנשיא יחשוב שהמו"מ במבוי סתום - הוא לא יהסס לצאת לפעולה קצרה וקטלנית מול איראן".