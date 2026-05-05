פיגוע הרעלה נרחב בוצע הלילה (שלישי) בחווה בחטיבת בנימין, כאשר מחבלים פלסטינים חדרו לשטחי המרעה והרעילו קרוב לעשרה בורות מים. לטענת המתיישבים, מדובר במחבלים מהכפר אל-מועייר שביצעו פעולה מתוכננת ומסוכנת במיוחד.

על פי הדיווחים מהשטח של המתיישבים, המחבלים שברו מנעולים שאבטחו חלק מבורות המים, ושפכו לתוכם חומר רעיל מעורבב עם שמן. השימוש בשמן נועד להבטיח שהרעל יצוף על פני המים ויעלה בדלי הראשון שיישאב עבור הבהמות, ובכך להגביר את הסיכוי לפגיעה קטלנית. כבשים החלו לפרכס ולהוציא קצף רועה הצאן מהחווה הגיע בשעות הצהרים להשקות את עדרו באחד הבורות, ושם לב לחומר חשוד צף על פני המים. הרועה עצר במיידי את שתיית הכבשים, אך כעבור דקות ספורות החלו מספר כבשים לפתח תסמיני הרעלה קשים - הן החלו להוציא קצף מהפה ולפרכס באופן מבהיל. הרועה הזעיק מיד את תושבי החווה וכוחות הביטחון שהגיעו למקום. בסריקות שביצעו הכוחות באזור, התגלה כי גם יתר הבורות הסמוכים הורעלו באותה שיטה. בשעה זו מנסים הרועים להעניק טיפול וטרינרי מציל חיים לכבשים שנפגעו, במקביל לאיסוף ממצאים על ידי כוחות המשטרה.

אירוע תשיעי במספר בשנתיים

זהו אירוע ההרעלה התשיעי במספר שהתרחש בשנתיים האחרונות באזור יהודה ושומרון, ומהווה חלק ממגמה מדאיגה של אמצעי טרור חדש המכוון כנגד רועי הצאן היהודים. בניגוד לפיגועים מסורתיים, שיטת ההרעלה מבוצעת בחשאי ומסכנת לא רק את הבהמות אלא גם את המתיישבים עצמם.

גורמים בהתיישבות מציינים כי מדובר בשיטת טרור שהולכת ומתרחבת, כאשר המחבלים מנצלים את העובדה שבורות המים נמצאים בשטחים פתוחים ומרוחקים. האירועים מתרחשים בעיקר בשעות הלילה, כאשר המחבלים יכולים לפעול ללא הפרעה.

כוחות הביטחון ממשיכים בחקירת האירוע ובאיסוף ראיות מהשטח. במקביל, נבדקות דרכים לשיפור האבטחה של בורות המים והגברת הפיקוח על שטחי המרעה, במטרה למנוע את המשך פיגועי ההרעלה המסוכנים.

יצוין כי בימים האחרונים מתקיימת פעילות מבצעית נרחבת של כוחות צה"ל באזור בנימין. רק אתמול (רביעי) נפצעו שני לוחמים בפיגוע דקירה בכפר סילוואד, כאשר מחבל אחד חוסל ונוסף נעצר. במקביל, הוקם יישוב חדש בשם מעוז צור במערב בנימין, במטרה לחזק את האחיזה הישראלית באזור אסטרטגי זה.