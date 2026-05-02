חימוש אמריקני ללא הפסקה

6,500 טון ב-24 שעות: רכבת הפלדה שהציפה את נמלי ישראל

מבצע לוגיסטי חסר תקדים בנמלי ישראל. שתי אוניות מטען ומטוסי תובלה פרקו אלפי חימושים, משאיות ורכבי קרב JLTV בתוך יממה אחת. משרד הביטחון מדווח על העברת 115 אלף טונות ציוד מאז תחילת המערכה (צבא וביטחון)

שינוע לוגיסטי מורכב של חימוש אמריקאי

בעוד הכותרות מתמקדות בזירות הלחימה, מתרחש בנמלי אשדוד וחיפה אחד המבצעים הלוגיסטיים המרשימים ביותר בתולדות מדינת ישראל. בסוף השבוע שעבר, תוך פחות מ-24 שעות בלבד, הציפה את הרציפים "רכבת" של פלדה וחימושים במשקל של למעלה מ-6,500 טונות – כולם בדרכם לבסיסי ברחבי הארץ.

המבצע המורכב כלל הגעה סימולטנית של שתי אוניות מטען ענק לצד נחיתת מטוסי תובלה כבדים, כשכולם נושאים ציוד צבאי קריטי: חימושי אוויר ויבשה מתקדמים, משאיות צבאיות כבדות, ורכבי ניוד קרביים מסוג JLTV. הציוד הועמס באופן מיידי על מאות משאיות של חטיבת התובלה והועבר בתוך שעות ספורות ליעדיו המבצעיים.

מנכ"ל משרד הביטחון פיקח אישית

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הגיע אישית לפקח על פריקת הציוד בנמל אשדוד. על פי הנמסר, ברעם הבהיר כי מדובר במרכיב קריטי במוכנות האסטרטגית של מדינת ישראל, במיוחד לאור המתח הביטחוני המתמשך והצורך להבטיח רציפות מבצעית מלאה לכוחות צה"ל.

המבצע הלוגיסטי הובל על ידי משלחת הרכש הביטחוני ב ויחידת הממונה על השינוע הבינלאומי במשרד הביטחון, בתיאום הדוק עם אגף התכנון בצה"ל. הציוד כלל מערכות נשק מתקדמות, אמצעי לחימה, ורכבים צבאיים שנועדו לחזק את יכולות הלחימה של צה"ל בכל הזירות.

115,600 טונות מאז תחילת המלחמה

הנתונים המרשימים שחשף משרד הביטחון מעידים על היקף המאמץ הלוגיסטי: מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", הגיעו לישראל למעלה מ-115,600 טונות של ציוד צבאי באמצעות 403 הטסות ו-10 השטות. מדובר בנתון חסר תקדים המעיד על מכונה לוגיסטית שפועלת מסביב לשעון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הדגיש כי המטרה המרכזית של מערך הרכש וההצטיידות היא אחת ברורה: הבטחת עליונותו המבצעית של צה"ל ומתן מענה עוצמתי בכל זמן ובכל זירה. "אנחנו ממשיכים להאיץ את מאמצי ההצטיידות ולהבטיח שלצה"ל יהיה אורך נשימה מבצעי מלא", מסר השר.

אגרוף ברזל ישראלי

המהלך הלוגיסטי המסיבי משקף את ההיערכות הישראלית להתמודדות ממושכת בזירות מרובות. הציוד שמגיע כולל לא רק חימושים, אלא גם אמצעי לחימה מתקדמים, רכבים צבאיים ומערכות תמיכה לוגיסטיות שנועדו להבטיח שצה"ל יוכל לפעול בעוצמה מלאה בכל תרחיש.

כידוע, משרד הביטחון מפעיל שני צירים מרכזיים במקביל: האצת קצבי הייצור בתעשיות הביטחוניות המקומיות, לצד רכש מסיבי ושינוע מהיר ממדינות כמו ארצות הברית וגרמניה. המטרה: להבטיח "אגרוף ברזל ישראלי" שמוכן לכל תרחיש, בכל זירה.

המבצע הלוגיסטי ממשיך ללא הפסקה, כאשר משלוחים נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים במסגרת המאמץ המתמשך לחזק את כוחות צה"ל ולהבטיח את המוכנות המבצעית המלאה של מדינת ישראל.

2
אם ה לא ישמור עיר שוא שקד שומר
איש
1
ברוך ה
רפאל

