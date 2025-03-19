שבוע לפני ראש השנה וחגי תשרי, ברשות שדות התעופה נערכים לתנועת נוסעים עצומה בתקופת החגים, עם כ־2.3 מיליון נוסעים שצפויים לעבור במתקניה במהלך החגים | אלו הם הימים שיהיו עמוסים ביותר, ואלו היעדים הבולטים בתקופת החגים | וגם, המלצות רש"ת לפני הטיסה | כל הפרטים (תעופה)
במעמד ראש הממשלהנתניהו, שרת התחבורה מירי רגב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, השר לשת״פ אזורי דודי אמסלם, נחתמה היום רפורמה משמעותית בנמלי הים של ישראל שתאפשר את שיפור השירות בנמלים, הגברת קצב הטיפול בסחורות, חיזוק הכלכלה והורדת יוקר המחיה לכלל אזרחי ישראל | כל הפרטים (חדשות)
מתקפות ההדיות בין לפיד ונתניהו ברקע הביקורת הכלכלית על הרפורמה במערכת המשפט • ראש הממשלה קרא לאופוזיציה: "לא צריך להפוך מרמור מהפסד בבחירות לפגיעה בכלכלת ישראל" • לפיד: "לא צריך להרוס את הדמוקרטיה והכלכלה" (בארץ)