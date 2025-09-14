חגי תשרי בפתח: המספרים וההיערכויות לקראת תנועת נוסעים עצומה 

שבוע לפני ראש השנה וחגי תשרי, ברשות שדות התעופה נערכים לתנועת נוסעים עצומה בתקופת החגים, עם כ־2.3 מיליון נוסעים שצפויים לעבור במתקניה במהלך החגים. עיקר הפעילות תתרכז בנתב״ג, שם צפויים לעבור כ־2.1 מיליון נוסעים.

היום העמוס ביותר צפוי להיות יום חמישי, 18.9.2025, אז יעברו בנתב״ג כ־100 אלף נוסעים בכ־570 טיסות בינלאומיות. ימים עמוסים נוספים: חמישי, 25.9, וראשון, 29.9, עם כ־92 אלף נוסעים כל אחד. בערב ראש השנה, ב־21.9, צפויים לעבור בנתב״ג כ־88 אלף נוסעים.

בנוסף לנתב״ג, צפויים לעבור בשדה התעופה של רמון כ־54 אלף נוסעים, בשדה בחיפה כ־23 אלף נוסעים, ובמעברי הגבול היבשתיים לירדן ולסיני כ־90 אלף נוסעים.

היעדים הבולטים בתקופת החגים יהיו יוון, קפריסין, ארה״ב, איטליה ואיחוד האמירויות, לצד טיסות ייעודיות ל'קיבוץ' באומן בין 17 ל־21 בספטמבר.

היום, יום ראשון 14.9.2025, צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון כ־75,700 נוסעים במסגרת 453 טיסות בינלאומיות, נכנסות ויוצאות.

לפי התחזיות, כ־40,300 נוסעים ימריאו מהארץ ליעדים שונים בעולם, בעוד כ־35,400 נוסעים ינחתו בישראל. מדובר ביום תעבורה משמעותי, אך לא חריג, כאשר בנתב״ג כבר נערכים לעלייה ההדרגתית בתנועת הנוסעים עם התקרבות ראש השנה וחגי תשרי.

כדי לתת מענה לעומסים, ברש״ת מציינים כי הם תגברו את מערך העובדים והציבו מנהלים נוספים בשטח. ״בטרמינל 3 נפתחו שני מתחמים חדשים: מתחם G עם 26 עמדות צ’ק־אין ומתחם נעזרים לנוסעים בעלי צרכים מיוחדים. בנמל התעופה חיפה הוכנסה לשימוש מכונת CT מתקדמת להאצת בידוק ביטחוני״, נמסר על ידי דובר רש״ת.

רש״ת ממליצה לבצע צ’ק־אין מראש מהבית, להדפיס תגי מזוודה בעמדות השירות העצמי ולהשתמש במסלול המהיר לנוסעים עם כבודת יד בלבד. כמו כן, מבקשים מאנשי מילואים וכוחות הביטחון לוודא שלא נותר נשק או תחמושת בתיקיהם.