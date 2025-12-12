כיכר השבת
עין לא נותרה יבשה

הרמטכ"ל לשעבר ספד לבנו שנפל בקרב: "גל חסר לי כל שנייה ביום, הוא הולך איתי תמיד"

היום התקיים טקס האזכרה במלאות שנתיים לנפילתו של גל איזנקוט, בנו של הרמטכ"ל לשעבר - במהלך מלחמת חרבות ברזל | איזנקוט ספד לו: "הציווי זה לקחת את הרוח ולקדם את מדינת ישראל ברוח הנכונה" (חדשות)

אייזנקוט באזכרת בנו ג"ל ז"ל (צילום: שחרר יורמן)

"הוא הולך איתי תמיד": הבוקר (שישי) התקיימה בבית העלמין בהרצליה אזכרתו של גל איזנקוט ז״ל, מי שנפל לפני שנתיים ברצועת עזה במהלך מבצע לחילוץ חללים .

אביו הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ספד לו: ״גל חסר לי בכל שנייה ביום, והולך איתי תמיד. מה שאפיין את גל במיוחד היה החברות הטובה".

על החברות של גל ואיל - מי שנפל איתו יחד, אמר איזנקוט: "הם חיברו ביניהם אהבה ענקית למדינה, רעות ומחויבות, ובנפילה של שניהם, כמו הרבה מאוד צעירים וצעירות לצערנו - עוברת חובה וציווי לקדם את המדינה ברוח הזאת של אחריות, ערבות הדדית, מצוינות כדרך חיים, של ״ואהבת לרעך כמוך״ לא בדיבורים, אלא במעשים".

איזנקוט אף הוסיף: "גל והחברים שלו יצאו למלחמה צודקת, קשה, אחרי מחדל קשה מאוד והפגינו התאוששות מופלאה שמלמדת משהו על הסולידריות הישראלית והעוצמות שיש בחברה הישראלית".

"הנקודה האחרונה, היא בעיניי הנקודה המרכזית וזו הערבות ההדדית והסולידריות. ואם יש משהו שמאפיין את גל מהילדות שלו וזה עבר דרך החברים שדיברו כאן זה הערבות ההדדית. אם יש משהו שמטריד מאוד זה העובדה שיש פער ענק בין הדיבור על ערבות הדדית, וסולידריות ואחדות והסכמות לבין המציאות המעשית", סיים הרמטכ"ל לשעבר.

אייזנקוט באזכרת בנו ג"ל ז"ל (צילום: שחר יורמן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר