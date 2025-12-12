"הוא הולך איתי תמיד": הבוקר (שישי) התקיימה בבית העלמין בהרצליה אזכרתו של גל איזנקוט ז״ל, מי שנפל לפני שנתיים ברצועת עזה במהלך מבצע לחילוץ חללים חטופים.

אביו הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ספד לו: ״גל חסר לי בכל שנייה ביום, והולך איתי תמיד. מה שאפיין את גל במיוחד היה החברות הטובה".

על החברות של גל ואיל - מי שנפל איתו יחד, אמר איזנקוט: "הם חיברו ביניהם אהבה ענקית למדינה, רעות ומחויבות, ובנפילה של שניהם, כמו הרבה מאוד צעירים וצעירות לצערנו - עוברת חובה וציווי לקדם את המדינה ברוח הזאת של אחריות, ערבות הדדית, מצוינות כדרך חיים, של ״ואהבת לרעך כמוך״ לא בדיבורים, אלא במעשים".

איזנקוט אף הוסיף: "גל והחברים שלו יצאו למלחמה צודקת, קשה, אחרי מחדל קשה מאוד והפגינו התאוששות מופלאה שמלמדת משהו על הסולידריות הישראלית והעוצמות שיש בחברה הישראלית".

"הנקודה האחרונה, היא בעיניי הנקודה המרכזית וזו הערבות ההדדית והסולידריות. ואם יש משהו שמאפיין את גל מהילדות שלו וזה עבר דרך החברים שדיברו כאן זה הערבות ההדדית. אם יש משהו שמטריד מאוד זה העובדה שיש פער ענק בין הדיבור על ערבות הדדית, וסולידריות ואחדות והסכמות לבין המציאות המעשית", סיים הרמטכ"ל לשעבר.