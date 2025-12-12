אסדת גז של ישראל בים התיכון ( צילום: פלאש 90 Photo by Marc Israel Sellem/POOL )

במקביל למאמצים קדחתניים של ארצות הברית להחזיר את היחסים המתוחים בין ישראל למצרים למסלולם, קובעת קהיר כי פגישה ישירה בין הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי לראש הממשלה בנימין נתניהו לא תתקיים ללא עמידה בשורה של תנאים מוקדמים. כך דיווח היום (ו') העיתון הלבנוני "אל-אחבאר".

בין הדרישות המרכזיות והדרמטיות של סיסי: נסיגה ישראלית מהחלק הדרומי של רצועת עזה.פתיחת מעבר רפיח לשני הכיוונים.התחייבות רשמית לשיקום הרצועה והכנסת סיוע הומניטרי בהיקף נרחב. מצרים אף דורשת לשמור על פיקוח מלא על השטח, ומציינת כי כל פגישה ישירה עם נתניהו חייבת להיות מוקדמת בישיבה רשמית של שרי החוץ במדינה שלישית.

א סיסי, מתנגד לקליטת העזתים בארצו ( צילום: כיכר )

עסקת הגז הקפואה: אישור נתניהו לא מספק "תמורה"

ההתנגדות המצרית לשיקום היחסים מבהירה כי ההצעות הישראליות, גם כאשר הן נוגעות לאינטרס כלכלי, אינן מהוות תמורה מספקת לחידוש היחסים הדיפלומטיים.

ברקע הדברים, דווח אתמול כי ראש הממשלה נתניהו נתן את האישור הסופי להתקדמות עסקת הגז הקפואה בשווי 35 מיליארד דולר, כאשר החתימה הרשמית צפויה כבר בימים הקרובים. השלבים האחרונים של גיבוש ההסכם התנהלו בתיווך אמריקני צמוד, כחלק ממאמץ רחב יותר לחזק את שיתוף הפעולה האנרגטי בין ירושלים לקהיר.

אף על פי כן, גורמים במצרים מציינים כי היוזמה האמריקאית לקדם משא ומתן ישיר עם ישראל משרתת בעיקר את האינטרס הישראלי ואת עמדתו של נתניהו לקראת הבחירות.

אמריקה לוחצת: מתאמים פגישה בין המנהיגים

על רקע עסקת הגז ודרישות קהיר, האמריקנים פועלים בימים אלו לתאם פגישה בין נתניהו לנשיא מצרים א־סיסי. המטרה: לחזק את שיתוף הפעולה הביטחוני והאנרגטי בין המדינות ולהסדיר נקודות שנותרו פתוחות בין הצדדים. המאמץ האמריקאי, כפי שנחשף, נתקל כרגע בחומה מצרית עומדת.