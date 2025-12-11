קמפיין תעמולה חדש בגזרת הרשתות הפרו-פלסטיניות, מייצר בימים האחרונים הצפה של סרטוני AI מפוברקים שנועדו להציג “ילדים בעזה סובלים בגשם”, ברקע סופת "ביירון" שתוקפת את האזור לאחרונה.

ככל הנראה מאחר שסרטונים אותנטיים שהציפו בעבר את הרשת כבר לא מייצרים את הדרמה המצופה, בחרו מפיצי התעמולה להיעזר בבינה מלאכותית - ולייצר תמונות קיצוניות יותר ככל האפשר, בתקווה לעורר רגשות ולייצר שיח בינלאומי.

הצופים שמסתכלים מקרוב מגלים שלל טעויות שמגיעות היישר ממעבדות ה-AI. בסרטונים ניתן למשל לראות ילדים שיושבים בתוך מים קפואים לכאורה, ללא כל תזוזה, חלקם בבגדים קצרים, כאילו מדובר בסצנה סוריאליסטית שאינה תואמת את המציאות.

באחד הסרטונים מופיעה זרוע שצומחת מתוך שרוול וקשורה איכשהו לילד שמוחזק על ידי נערה. בסרטון אחר נראית זרימת מים לא הגיונית בעליל, ולעיתים נוצר מצב שבו הדמויות פשוט נשארות דוממות בזמן שהמים עולים סביבן – תמונה שלא מחזיקה מעמד בשום תרחיש מציאותי.

רבים ברשת כבר החלו להפוך את התופעה למשחק משעשע, כשהם מאתרים "שגיאות AI" בכל סרטון חדש שעולה. חלק מהתגובות אף מעודדות גולשים לנסות לזהות בעצמם את התרמית.