כיכר השבת
תעמולה חסרת בסיס

הזוי: הרשת מוצפת בסרטוני פייק מגוחכים של ילדים עזתים "סובלים" בגשם | צפו

קמפיין תעמולה חדש מייצר בימים האחרונים הצפה של סרטוני AI מפוברקים שנועדו להציג “ילדים בעזה סובלים בגשם” | בסרטונים ניתן למשל לראות ילדים שיושבים בתוך מים קפואים לכאורה, ללא כל תזוזה | באחד הסרטונים מופיעה זרוע שצומחת מתוך שרוול באופן פלאי (בעולם)

אחד הסרטונים המזויפים שפורסמו ברשת (צילום: מתוך רשתות ערביות)

קמפיין תעמולה חדש בגזרת הרשתות הפרו-פלסטיניות, מייצר בימים האחרונים הצפה של סרטוני AI מפוברקים שנועדו להציג “ילדים ב סובלים בגשם”, ברקע סופת "ביירון" שתוקפת את האזור לאחרונה.

ככל הנראה מאחר שסרטונים אותנטיים שהציפו בעבר את הרשת כבר לא מייצרים את הדרמה המצופה, בחרו מפיצי התעמולה להיעזר בבינה מלאכותית - ולייצר תמונות קיצוניות יותר ככל האפשר, בתקווה לעורר רגשות ולייצר שיח בינלאומי.

הצופים שמסתכלים מקרוב מגלים שלל טעויות שמגיעות היישר ממעבדות ה-AI. בסרטונים ניתן למשל לראות ילדים שיושבים בתוך מים קפואים לכאורה, ללא כל תזוזה, חלקם בבגדים קצרים, כאילו מדובר בסצנה סוריאליסטית שאינה תואמת את המציאות.

באחד הסרטונים מופיעה זרוע שצומחת מתוך שרוול וקשורה איכשהו לילד שמוחזק על ידי נערה. בסרטון אחר נראית זרימת מים לא הגיונית בעליל, ולעיתים נוצר מצב שבו הדמויות פשוט נשארות דוממות בזמן שהמים עולים סביבן – תמונה שלא מחזיקה מעמד בשום תרחיש מציאותי.

רבים ברשת כבר החלו להפוך את התופעה למשחק משעשע, כשהם מאתרים "שגיאות AI" בכל סרטון חדש שעולה. חלק מהתגובות אף מעודדות גולשים לנסות לזהות בעצמם את התרמית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר