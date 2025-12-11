ממשל טראמפ מתכנן למנות גנרל אמריקני בדרגת שני כוכבים לפקד על כוח הייצוב הבין-לאומי (ISF) שצפוי להתחיל להיפרס ברצועת עזה בחודש ינואר, כך לפי דיווחים של בכירים אמריקנים וישראלים ששוחחו עם העיתונאי ברק רביד.

לפי הדיווח, מהלך זה מגדיר את המיזם הצבאי-אזרחי הגדול ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון מזה יותר משני עשורים, ומגדיל משמעותית את אחריותה של וושינגטון לביטחון ולשיקום הרצועה, לצד הובלת מועצת השלום ופיקוח על הסיוע ההומניטרי. עם זאת, גורמים בבית הלבן מבהירים כי לא יתבצע שימוש בחיילים אמריקנים על אדמת עזה.

המינוי הוא חלק מרכזי ביישום "השלב השני" של הסכם הפסקת האש. שלב זה כולל נסיגה נוספת של כוחות צה"ל, פריסת כוח ה-ISF בשטח, והפעלת גוף שלטוני חדש לרצועה, אשר יכלול את "מועצת השלום" בראשות הנשיא טראמפ וממשלת טכנוקרטים פלסטינית עתידית. מועצת הביטחון של האו"ם אישרה לאחרונה את הסמכות לגופים הללו.

מאחורי הקלעים נחשף כי שגריר ארה"ב לאו"ם, מייק וולץ, עדכן השבוע את ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים שישראל יכולה לסמוך על הובלת כוח ה-ISF על ידי גנרל אמריקני מוכר. וולץ הדגיש כי העובדה שגנרל אמריקני יעמוד בראש הכוח מעניקה לישראל ביטחון שהכוח יפעל "לפי סטנדרטים הולמים".

אולטימטום אירופי: נסיגת צה"ל תלויה בכוח ISF

בתוך כך, ארצות הברית מפעילה לחץ ישיר על מדינות אירופה להצטרף לכוח הייצוב. בכירים אמריקנים הבהירו במהלך תדרוך לדיפלומטים אירופים כי אם מדינותיהם לא ישלחו חיילים לכוח ה-ISF, או יתמכו במדינות שכן שולחות, צה"ל לא יסוג מהאזורים שבהם הוא עדיין מחזיק בעזה.

דיפלומט אירופי המעורה בפרטים אמר כי המסר האמריקני היה חד וברור: "אם אתם לא מוכנים ללכת לעזה – אל תתלוננו שצה"ל נשאר".

עיקר ההססנות בקרב מדינות מערביות להצטרף לכוח הבינלאומי נובעת מחוסר ודאות בנוגע לשתי סוגיות קריטיות: הראשונה, האם חמאס אכן יתפרק מנשקו מרצון, והשנייה, מה יהיו כללי ההפעלה והוראות הפתיחה באש של הכוח החדש.

גורמים בבית הלבן אמרו כי הממשל נמצא בשלבים אחרונים של הרכבת כוח ה-ISF והקמת הגוף השלטוני החדש. עם זאת, בכיר בבית הלבן סייג ואמר כי "טרם התקבלו או נמסרו החלטות סופיות" בנוגע להרכב הכוח וגופי השלטון. טראמפ עצמו אמר אתמול כי הוא מתכנן להכריז על מועצת השלום בתחילת 2026.