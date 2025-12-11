כיכר השבת
תקרית משעשעת: איש הצוות נתקע בשירותים לאורך נאומו של טראמפ | צפו

תקרית משעשעת התרחשה במהלך שיחה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם כתבים על סיפון "אייר פורס 1", כאשר דלת שירותים שנפתחה לפתע הפכה למוקד תשומת הלב | האדם שהיה בשירותים, ככל הנראה אחד מאנשי הצוות, מיהר לסגור את הדלת בחופזה ונשאר בפנים עד לסיום התדרוך (בעולם)

התקרית המשעשעת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תקרית משעשעת ולא שגרתית התרחשה במהלך שיחה של נשיא ארצות הברית עם כתבים על סיפון "אייר פורס 1", כאשר דלת שירותים שנפתחה לפתע הפכה למוקד תשומת הלב.

בזמן שהנשיא ענה לשאלות העיתונאים בטיסה לפנסילבניה, נפתחה דלת השירותים שמאחוריו ופגעה בכתפו. טראמפ עצר, הסתובב לעבר הדלת ואמר בחיוך: "שלום. מישהו שם בפנים. בוא החוצה!", מה שהצחיק את כל נציגי התקשורת שנכחו במקום.

האדם שהיה בשירותים, ככל הנראה אחד מאנשי הצוות, מיהר לסגור את הדלת בחופזה ונשאר בפנים עד לסיום התדרוך.

הבית הלבן לא מסר תגובה לפניית התקשורת בניסיון לזהות את מי שנותר בשירותים עד תום התדרוך. האירוע קרה זמן קצר לאחר שהנשיא הקניט עיתונאי שנשא מיקרופון בום, והזהיר אותו בזהירות לא לפגוע בציוד של המטוס.

