צוות אגף הילדים בבית החולים "וולפסון" החל היום (חמישי) לעטות מסכות רפואיות במהלך הטיפול בחולים, ובכך הפך לבית החולים הראשון בישראל המיישם צעד מניעתי זה אל מול גל תחלואת שפעת חריג בעוצמתו, כך דווח היום ב'ynet'.

לפי הדיווח, ההנחיה הגיעה מראש אגף הילדים בבית החולים, פרופ' אילן דלאל, המשמש גם כיו"ר איגוד רופאי הילדים. פרופ' דלאל הסביר כי על אף חשיבות החיסונים, "צריך לנקוט צעדים מיידיים בתחום המניעה, כגון שימוש במסכות". לדבריו, שימוש במסכות מצד שני אנשים משתעלים עשוי לצמצם באופן משמעותי את סיכויי ההדבקה.

המהלך מגיע על רקע גל תחלואה "עצים" המכונה "סוּפֶּר-שפעת" שהגיע לשיא התקופה בשנים האחרונות. בישראל, התחלואה עדיין נמצאת במגמת עלייה וטרם הגיעה לשיאה, כאשר 34% מהמאושפזים עם שפעת הם ילדים. באופן חריג, דווח על מותם של שלושה ילדים בריאים כתוצאה מהמחלה – אירוע נדיר ביותר, אשר לא זכור כמותו בשנים האחרונות.

הנגיף הדומיננטי הגורם לתחלואה החריגה הוא זן H3N2 (מסוג K) – סוג של וירוס שפעת A שמוגדר כמוטנטי - שעובר שינויים - וגורם לתחלואה קשה. עקב המוטציה, לאוכלוסייה יש פחות חסינות מצטברת נגדו, מה שמסביר את עוצמת ההתפשטות.

ההחלטה בוולפסון משקפת מגמה בינלאומית, שכן מערכות בריאות ברחבי העולם מתמודדות עם עומס כבד. בבריטניה, גל השפעת מוגדר כ"תרחיש הגרוע ביותר", כאשר בשבוע האחרון אושפזו בממוצע 2,660 מטופלים ביום – שיא של 55% לעומת השבוע הקודם. גם בספרד נרשם זינוק דרמטי בתחלואה, ומחוז קטלוניה הורה על חובת מסכות לכל הצוות הרפואי במרפאות ובבתי החולים.

פרופ' דלאל הדגיש כי עיקר ההדבקה בשפעת מתרחשת ב-48-24 השעות הראשונות למחלה, לעיתים אף לפני הופעת התסמינים. לכן, שימוש במסכות עשוי לצמצם באופן דרמטי את ההתפשטות בתוך בתי החולים, כאשר הוא חותר להרחיב את ההנחיה לכלל הצוות בוולפסון במטרה "להגן על כולם" – צוות ומטופלים כאחד.